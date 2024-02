Pallamano, Erice agguanta la leadership di Serie A1

AC Life Style Erice non sbaglia nel recupero della 13a giornata di Serie A1 e conquista provvisoriamente la leadership della classifica generale. Le vincitrice della Coppa Italia trionfano in trasferta contro il Cassa Rurale Pontinia, il risultato finale è stato di 26 a 18.

Le siciliane si impongono al Pala Keope senza particolari problemi, il team di Nikola Manojlovic ha condotto le danze dall’inizio fino alla sirena finale. L’esito conclusivo ha rispettato il parziale dopo i trenta minuti iniziali, segmento concluso 10 a 7.

In attesa di una nuova giornata d’azione per la Serie A1, la 15a in programma dopo una settimana di stop, Erice è in vetta alla graduatoria assoluta con un punto su Jomi Salerno e Brixen Südtirol. Segue a +2 Cassano Magnago, team lombardo che condivide il proprio posto nella graduatoria assoluta con Cassa Rurale Pontinia.

Occhi puntati nel fine settimana che ci apprestiamo a commentare su Cassa Rurale Pontinia e Bressanone, unico scontro di rilevo in calendario. Riposo, invece, per Starmed-TMS Teramo, squadra che si colloca al centro della classifica e che per ora sembra lontana dal rischio retrocessione.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA SERIE A1

AC Life Style Erice 21 pti, Jomi Salerno 20, Brixen Südtirol 20, Cassano Magnago 19, Cassa Rurale Pontinia 19, Casalgrande Padana 17, Starmed-TMS Teramo 8, Venplast Dossobuono 7, Mezzocorona 5, Cellini Padova 4, Lions Sassari 0