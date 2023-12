Pagelle superG Bormio: Odermatt stellare, Haaser risorge, Kilde torna sul podio, Paris delude

PAGELLE SUPERG BORMIO 2023

Venerdì 29 dicembre

MARCO ODERMATT 10: sensazionale. Unico. Stellare. Lo svizzero evidentemente si è stancato di venire beffato per pochi centesimi (ieri solo 9 per mano di Cyprien Sarrazin in discesa) e oggi in superG ha fatto il vuoto. Distacchi abissali per tutti. 98 centesimi su Raphael Haaser, 1.31 su Aleksander Aamodt Kilde e via via tutti gli altri. Il fuoriclasse elvetico sulla Stelvio ha messo in scena una vera e propria masterclass. Veloce, preciso, potente, inarrestabile. La terza Sfera di Cristallo consecutiva è ormai già assegnata.

RAPHAEL HAASER 8.5: una delle grandi sorprese di giornata. Si sapeva fosse in forma e che avesse in canna un grande colpo, e oggi l’ha ampiamente piazzato. Arrivato al traguardo passando Kilde, e resistendo a Vincent Kriechmayr, iniziava a sognare il successo. Poi è arrivato Marco Odermatt…

ALEKSANDER AAMODT KILDE 7.5: dopo l’uscita di scena di ieri in discesa, oggi il norvegese ha decisamente cambiato marcia e ha messo in scena una prestazione “Da Kilde”. Sembrava pronto alla vittoria, ma chiude terzo a 1.31 dall’impressionante Marco Odermatt di oggi…

VINCENT KRIECHMAYR 7: l’austriaco manca il podio per appena 14 centesimi e continua nella sua stagione contraddistinta da tanta continuità. Un guizzo è arrivato in Val Gardena, a quando il prossimo?

JUSTIN MURISIER 7: buona prova dello svizzero che manca il podio per 45 centesimi ma può assolutamente essere soddisfatto. Ampiamente tra i migliori e con pieno merito.

DOMINIK PARIS 4.5: confidava nella “sua” Stelvio per avere conferme importanti dopo il successo della Val Gardena. Chiude con due uscite di scena. Ieri in discesa, in qualche modo, è arrivato al traguardo. Oggi chiude il suo superG in largo anticipo con un errore non da lui.

MATTIA CASSE 5: come Dominik Paris chiude il suo superG in largo anticipo per un errore che gli costa a carissimo prezzo. Trasferta valtellinese agrodolce per il nostro portacolori dopo quanto di buono fatto vedere ieri in discesa.

CYPRIEN SARRAZIN 5.5: dopo la straordinaria vittoria di ieri, oggi il francese partiva con la chiara intenzione di puntare di nuovo al bersaglio grosso. Esce di scena dopo un primo ottimo intermedio e si mangia le mani…

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...