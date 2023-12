Pagelle discesa Val Gardena oggi: Bennett concede un incredibile bis. All’Italia è mancato l’acuto

PAGELLE DISCESA VAL GARDENA 2023

Bryce Bennett 10: vincere una volta sulla Saslong è già qualcosa di clamoroso, ripetersi addirittura una seconda volta è ancora più incredibile. Già nell’unica prova disputata si era messo in luce, ma era difficile pensare che oggi potesse battere Kilde ed Odermatt. Pochissimi centesimi per una vittoria leggendaria con il pettorale 34.

Nils Allegre 9: merita un voto altissimo anche se la gioia per il primo podio della carriera gli si è strozzata in gola. Quando ti trovi a soli tredici centesimi dal vincitore di solito puoi recriminare per aver chiuso secondo, questa volta non basta nemmeno per salire sul podio. Una gara stupenda, ma che beffa!

Aleksander Aamodt Kilde 8: questa volta il padrone della Saslong ha dovuto consegnare le chiavi di casa. Sembrava tutto apparecchiato per la sesta vittoria della carriera in Val Gardena del campione norvegese ed invece l’ennesimo successo è sfumato per appena tre centesimi. Ci riproverà sicuramente domani e poi soprattutto sabato in discesa.

Marco Odermatt 7,5: mezzo punto in meno rispetto a Kilde, che equivalgono praticamente ai 2 centesimi di differenza che ci sono tra lui ed il norvegese. Può recriminare per un errore nella parte alta, che quasi sicuramente gli è costato la vittoria. Domani è il grande favorito in superG.

Stefan Babinsky, Matthieu Baillet, Marco Kohler 8: altre tre grandi sorprese di questa gara folle. Rispettivamente sesto, settimo ed ottavo racchiusi tra loro in appena sei centesimi. Sicuramente una giornata di gloria ed un piazzamento prestigioso.

Italia 6: la sufficienza c’è sicuramente per gli azzurri, anche perché quattro chiudono in Top-15 e a soli sei decimi dal vincitore. Dominik Paris undicesimo, dietro di lui la coppia formata da Mattia Casse e Christof Innerhofer e poi quindicesimo Florian Schieder. Una buona prestazione, ma è sicuramente l’acuto in una gara che ha certamente visto tante sorprese.

Vincent Kriechmayr 5,5: il più deluso di questa prima giornata. Conclude solamene diciassettesimo anche se con appena 61 centesimi di ritardo dalla vetta. Kilde ed Odermatt, però, sono li davanti, mentre l’austriaco alla fine è lontano dalle posizioni che contano.

Foto: LaPresse