Ordine d’arrivo sci alpino, classifica superG Val Gardena 2023: vince Kriechmayr, due azzurri in top10

Doppietta austriaca nel Super-G della Val Gardena valevole per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino. Sulla Saslong è stato Vincent Kriechmayr a firmare il miglior tempo di giornata in 1’28″39, beffando per soli 2 centesimi il connazionale Daniel Hemetsberger e per 3 centesimi il fenomeno svizzero Marco Odermatt (che bissa così il terzo posto della discesa di ieri).

Distacchi davvero minimi, con i primi 6 racchiusi in 15 centesimi ed i migliori 19 in mezzo secondo. L’Italia può sorridere per i buoni piazzamenti di Mattia Casse e Guglielmo Bosca, rispettivamente ottavo e decimo a 29 e 39 centesimi dal leader. Fuori dalla zona punti purtroppo tutti gli altri azzurri impegnati, tra cui un deludente Dominik Paris.

Di seguito l’ordine d’arrivo e la classifica del Super-G maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

ORDINE D’ARRIVO SUPERG VAL GARDENA 2023

1 14 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:28.39 0.00 Head

2 6 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT 1:28.41 0.02 0.55 0.27 Fischer

3 9 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:28.42 0.03 0.82 0.40 Stoeckli

4 27 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA 1:28.51 0.12 3.27 1.62 Rossignol

5 7 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 1:28.52 0.13 3.55 1.75 Atomic

6 13 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:28.54 0.15 4.09 2.02 Head

7 63 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN 1:28.67 0.28 7.63 3.77 Rossignol

8 19 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:28.68 0.29 7.90 3.90 Rossignol

9 44 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI 1:28.77 0.38 10.34 5.12 Head

10 46 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:28.78 0.39 10.61 5.25 Rossignol

10 30 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:28.78 0.39 10.61 5.25 Head

10 18 104468 READ Jeffrey 1997 CAN 1:28.78 0.39 10.61 5.25 Atomic

13 59 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:28.79 0.40 10.88 5.39 Head

14 62 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:28.80 0.41 11.15 5.52 Fischer

15 20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR 1:28.82 0.43 11.69 5.79 Atomic

16 5 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI 1:28.84 0.45 12.23 6.06 Fischer

17 8 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 1:28.86 0.47 12.77 6.33 Fischer

18 31 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER 1:28.87 0.48 13.04 6.46 Rossignol

19 33 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI 1:28.89 0.50 13.58 6.73 Salomon

20 43 202762 JOCHER Simon 1996 GER 1:28.93 0.54 14.66 7.27 Head

21 50 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR 1:28.99 0.60 16.28 8.08 Atomic

22 45 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA 1:29.00 0.61 16.55 8.21 Head

23 48 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI 1:29.04 0.65 17.63 8.75 Stoeckli

24 41 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA 1:29.06 0.67 18.17 9.02 Atomic

24 28 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:29.06 0.67 18.17 9.02 Atomic

26 47 512228 KOHLER Marco 1997 SUI 1:29.10 0.71 19.24 9.56 Stoeckli

26 36 561255 CATER Martin 1992 SLO 1:29.10 0.71 19.24 9.56 Salomon

28 23 51215 BAUMANN Romed 1986 GER 1:29.15 0.76 20.59 10.23 Salomon

29 15 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:29.27 0.88 23.81 11.85 Head

30 60 6531520 MORSE Sam 1996 USA 1:29.32 0.93 25.14 12.52 Fischer

31 34 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT 1:29.33 0.94 25.41 12.66 Atomic

32 61 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 1:29.35 0.96 25.95 12.92 Kaestle

33 24 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT 1:29.36 0.97 26.21 13.06 Head

33 22 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI 1:29.36 0.97 26.21 13.06 Atomic

35 38 501987 MONSEN Felix 1994 SWE 1:29.42 1.03 27.82 13.87 Atomic

36 1 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA 1:29.45 1.06 28.62 14.27 Head

37 37 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:29.48 1.09 29.42 14.67 Atomic

37 16 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:29.48 1.09 29.42 14.67 Head

37 10 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:29.48 1.09 29.42 14.67 Atomic

40 42 180877 LEHTO Elian 2000 FIN 1:29.50 1.11 29.95 14.94 Fischer

41 21 104539 SEGER Riley 1997 CAN 1:29.53 1.14 30.75 15.35 Rossignol

42 11 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT 1:29.65 1.26 33.94 16.96 Head

43 57 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN 1:29.70 1.31 35.27 17.64 Rossignol

44 17 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:29.72 1.33 35.80 17.91 Head

45 32 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI 1:29.73 1.34 36.06 18.04 Head

46 56 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:29.84 1.45 38.98 19.52 Head

47 49 512275 METTLER Josua 1998 SUI 1:29.87 1.48 39.77 19.93 Dynastar

48 35 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:29.88 1.49 40.04 20.06 Rossignol

49 54 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA 1:29.91 1.52 40.83 20.46 Rossignol

50 25 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:29.98 1.59 42.67 21.41 Rossignol

51 12 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:30.00 1.61 43.20 21.68 Atomic

52 40 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA 1:30.02 1.63 43.73 21.94 Atomic

53 3 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:30.04 1.65 44.26 22.21 Dynastar

54 29 104272 SEGER Brodie 1995 CAN 1:30.28 1.89 50.56 25.45 Atomic

55 2 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:30.31 1.92 51.34 25.85 Nordica

56 55 561310 HROBAT Miha 1995 SLO 1:30.33 1.94 51.87 26.12 Atomic

57 4 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA 1:30.39 2.00 53.44 26.93 Salomon

58 52 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:30.40 2.01 53.70 27.06 Salomon

59 39 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA 1:30.41 2.02 53.96 27.20 Rossignol

60 65 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA 1:30.54 2.15 57.35 28.95 Rossignol

61 64 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR 1:30.72 2.33 62.03 31.37 Kaestle

62 58 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:31.02 2.63 69.78 35.41 Rossignol

63 51 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 1:31.14 2.75 72.87 37.02 Salomon

Foto: Lapresse