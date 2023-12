Ordine d’arrivo sci alpino, classifica slalom Lienz 2023: Shiffrin dominatrice, 2.34 di vantaggio sulla seconda!

Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse statunitense ha firmato il miglior tempo in entrambe le manche e ha infilato la 93ma vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. L’americana ha bissato il successo ottenuto ieri in gigante, infliggendo oltre due secondi di distacco alle più immediate inseguitrici.

La tedesca Lena Duerr è infatti seconda a 2.34, mentre la svizzera Michelle Gisin ha completato il podio a 2.45. La svedese Anna Swenn Larson ha chiuso al quarto posto (a 2.94), precedendo la slovacca Petra Vlhova (quinta a 3.24). Solo un’italiana è andata a punti: Lara Della Mea 21ma a 4.69, mentre Marta Rossetti è uscita. Di seguito l’ordine d’arrivo dello slalom femminile di Lienz.

ORDINE ARRIVO SLALOM FEMMINILE LIENZ

1 7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 52.81 (1) 55.94 (1) 1:48.75 0.00 Atomic

2 5 206355 DUERR Lena 1991 GER 54.47 (5) 56.62 (5) 1:51.09 2.34 15.71 Head

3 10 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 54.20 (4) 57.00 (12) 1:51.20 2.45 16.45 Salomon

4 1 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE 54.13 (3) 57.56 (25) 1:51.69 2.94 19.74 Head

5 3 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 55.22 (10) 56.77 (8) 1:51.99 3.24 21.75 Rossignol

6 17 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 55.60 (16) 56.46 (4) 1:52.06 3.31 22.22 Fischer

7 21 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT 56.20 (22) 55.98 (2) 1:52.18 3.43 23.02 Atomic

8 12 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 55.01 (6) 57.20 (17) 1:52.21 3.46 23.23 Rossignol

9 30 516530 GOOD Nicole 1998 SUI 55.19 (9) 57.03 (14) 1:52.22 3.47 23.29 Stoeckli

10 11 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 55.16 (8) 57.08 (16) 1:52.24 3.49 23.43 Voelkl

11 15 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN 55.56 (15) 56.70 (7) 1:52.26 3.51 23.56 Atomic

12 6 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 55.02 (7) 57.53 (22) 1:52.55 3.80 25.51 Head

13 18 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 55.33 (13) 57.25 (18) 1:52.58 3.83 25.71 Head

14 26 107747 SMART Amelia 1998 CAN 56.27 (24) 56.41 (3) 1:52.68 3.93 26.38 Atomic

15 22 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI 55.27 (11) 57.42 (19) 1:52.69 3.94 26.45 Rossignol

16 46 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR 55.78 (17) 57.02 (13) 1:52.80 4.05 27.19 Rossignol

17 9 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO 55.29 (12) 57.55 (24) 1:52.84 4.09 27.45 Nordica

18 16 565401 BUCIK Ana 1993 SLO 56.25 (23) 56.85 (9) 1:53.10 4.35 29.20 Salomon

19 34 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE 56.50 (28) 56.65 (6) 1:53.15 4.40 29.54 Head

20 19 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 56.44 (27) 56.92 (11) 1:53.36 4.61 30.95 Rossignol

21 33 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 55.55 (14) 57.89 (27) 1:53.44 4.69 31.48 Fischer

22 53 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT 56.66 (29) 56.91 (10) 1:53.57 4.82 32.35 Head

23 29 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 56.11 (20) 57.47 (21) 1:53.58 4.83 32.42 Fischer

24 38 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA 56.17 (21) 57.42 (19) 1:53.59 4.84 32.49 Rossignol

25 32 198176 LAMURE Marie 2001 FRA 56.10 (19) 57.53 (22) 1:53.63 4.88 32.76 Rossignol

26 69 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA 56.70 (30) 57.06 (15) 1:53.76 5.01 33.63 Rossignol

27 23 516562 RAST Camille 1999 SUI 55.90 (18) 57.92 (28) 1:53.82 5.07 34.03 Head

28 45 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR 56.28 (25) 57.60 (26) 1:53.88 5.13 34.44 Atomic

DID NOT FINISH RUN 2: 2 competitors

4 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

25 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

Foto: Lapresse

