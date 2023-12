Ordine d’arrivo sci alpino, classifica discesa Val Gardena 2023: Dominik Paris vince da fenomeno!

Dominik Paris ha vinto la discesa libera maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il fuoriclasse italiano è riuscito a domare la mitica Saslong, una delle piste più iconiche dell’intero Circo Bianco, per la prima volta in carriera. Il rapporto con il tracciato sulle nevi di casa non era mai stato dei migliori per l’altoatesino, che però oggi ha saputo scatenarsi fin dall’uscita dal cancelletto di partenza e ha fatto la differenza in maniera pimpante.

Dominik Paris ha trionfato con il con il tempo di 1:59.84, unico uomo a scendere sotto i 2 minuti. Il 34enne è tornato al successo nel massimo circuito internazionale itinerante dopo più di un anno e mezzo: l’ultima affermazione risaliva al 5 marzo 2022 nella discesa di Kvitfjell. Il nostro portacolori ha così timbrato il 22mo sigillo in Coppa del Mondo, precedendo di 44 centesimi il norvegese Aleksander Kilde e di 60 centesimi lo statunitense Bryce Bennett.

Giù dal podio il francese Cyprien Sarrazin (a 0.65), il canadese James Crawford (a 0.65) e l’altro transalpino Nils Allegre (a 0.67). Il nostro Mattia Casse ha concluso al settimo posto alla pari con lo svizzero Marco Odermatt (a 0.92), che diventa così il nuovo leader della classifica generale visto che ha preceduto di appena tre centesimi l’austriaco Marco Schwarz. Di seguito l’ordine d’arrivo della discesa libera maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

ORDINE D’ARRIVO DISCESA VAL GARDENA

1 12 12 PARIS Dominik ITA 1:59.84 25.78 (4) 20.43 (5) 18.89 (2) 14.26 (7) 18.58 (17) 21.90 (1) 2 6 6 KILDE Aleksander Aamodt NOR 2:00.28 +0.44 -0.11 (1) +0.19 (9) +0.33 (26) +0.19 (27) -0.36 (2) +0.20 (12) 3 18 18 BENNETT Bryce USA 2:00.44 +0.60 +0.33 (23) -0.09 (4) +0.22 (13) +0.16 (20) -0.14 (8) +0.12 (3) 4 25 25 SARRAZIN Cyprien FRA 2:00.49 +0.65 -0.11 (1) +0.31 (15) +0.15 (9) +0.08 (11) +0.05 (20) +0.17 (8) 5 11 11 CRAWFORD James CAN 2:00.51 +0.67 +0.11 (9) -0.18 (2) +0.03 (3) +0.55 (57) -0.16 (7) +0.32 (20) 6 1 1 ALLEGRE Nils FRA 2:00.71 +0.87 +0.22 (14) -0.28 (1) +0.36 (29) +0.37 (45) -0.18 (6) +0.38 (31) 7 10 10 CASSE Mattia ITA 2:00.76 +0.92 +0.31 (21) +0.33 (16) +0.26 (17) -0.07 (4) -0.05 (13) +0.14 (4) 7 9 9 ODERMATT Marco SUI 2:00.76 +0.92 +0.03 (5) +0.52 (25) +0.13 (7) +0.02 (8) +0.08 (22) +0.14 (4) 9 21 21 SCHWARZ Marco AUT 2:00.79 +0.95 +0.38 (33) +0.17 (8) 10 13 13 HINTERMANN Niels SUI 2:00.97 +1.13 +0.22 (14) -0.14 (3) +0.39 (34) +0.18 (24) +0.41 (42) +0.07 (2) 11 22 22 GOLDBERG Jared USA 2:00.99 +1.15 +0.05 (6) (5) +0.22 (13) +0.24 (34) +0.42 (44) +0.22 (14) 12 42 42 VON ALLMEN Franjo SUI 2:01.06 +1.22 +0.48 (39) +0.57 (27) -0.02 (1) -0.14 (1) +0.01 (18) +0.32 (20) 13 16 16 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 2:01.11 +1.27 +0.45 (35) +0.38 (17) +0.27 (18) -0.09 (2) -0.13 (10) +0.39 (32) 14 8 8 KRIECHMAYR Vincent AUT 2:01.15 +1.31 +0.14 (10) +0.28 (13) +0.22 (13) +0.17 (23) +0.14 (26) +0.36 (27) 15 56 56 ALPHAND Nils FRA 2:01.25 +1.41 +0.30 (20) +0.83 (47) +0.27 (18) +0.09 (14) -0.39 (1) +0.31 (19) 16 23 23 MUZATON Maxence FRA 2:01.27 +1.43 +0.19 (11) +0.48 (20) +0.07 (4) +0.18 (24) +0.06 (21) +0.45 (36) 17 20 20 STRIEDINGER Otmar AUT 2:01.44 +1.60 +0.31 (21) +0.28 (13) +0.11 (5) +0.31 (40) +0.20 (32) +0.39 (32) 17 7 7 SCHIEDER Florian ITA 2:01.44 +1.60 +0.34 (24) +0.15 (8) +0.58 (54) +0.04 (9) +0.15 (29) +0.34 (26) 19 19 19 SANDER Andreas GER 2:01.45 +1.61 +0.21 (12) +0.42 (19) +0.24 (16) +0.18 (24) +0.14 (26) +0.42 (34) 20 14 14 HEMETSBERGER Daniel AUT 2:01.47 +1.63 +0.35 (25) +0.75 (40) +0.19 (10) +0.36 (44) -0.30 (4) +0.28 (16) 21 24 24 INNERHOFER Christof ITA 2:01.50 +1.66 +0.29 (19) +0.69 (34) +0.21 (12) +0.40 (48) -0.22 (5) +0.29 (17) 22 29 29 HROBAT Miha SLO 2:01.59 +1.75 +0.43 (33) +0.58 (29) +0.31 (22) +0.09 (14) +0.02 (19) +0.32 (20) 23 3 3 ROGENTIN Stefan SUI 2:01.61 +1.77 -0.08 (3) +0.19 (9) +0.41 (36) +0.21 (30) +0.20 (32) +0.84 (57) 24 28 28 MURISIER Justin SUI 2:01.75 +1.91 +0.42 (31) +0.79 (44) +0.49 (43) +0.30 (38) -0.35 (3) +0.26 (15) 25 4 4 FERSTL Josef GER 2:01.76 +1.92 +0.21 (12) +0.48 (20) +0.11 (5) +0.30 (38) +0.14 (26) +0.68 (51) 26 30 30 DRESSEN Thomas GER 2:01.78 +1.94 +0.48 (39) +0.75 (40) +0.35 (27) -0.09 (2) +0.31 (40) +0.14 (4) 27 2 2 THEAUX Adrien FRA 2:01.81 +1.97 +0.06 (7) +0.23 (11) +0.52 (48) +0.46 (53) +0.24 (34) +0.46 (37) 28 15 15 BAUMANN Romed GER 2:01.83 +1.99 +0.24 (16) +0.10 (7) +0.43 (38) +0.24 (34) +0.46 (45) +0.52 (39) 29 38 38 LEHTO Elian FIN 2:01.87 +2.03 +0.55 (46) +0.39 (18) +0.31 (22) +0.23 (33) -0.02 (15) +0.57 (43) 30 52 52 NEGOMIR Kyle USA 2:01.91 +2.07 +0.28 (17) +0.81 (45) +0.51 (46) +0.21 (30) -0.10 (11) +0.36 (27) 31 36 36 GIEZENDANNER Blaise FRA 2:01.93 +2.09 +0.54 (45) +0.77 (42) +0.30 (20) +0.15 (18) +0.16 (30) +0.17 (8) 32 43 43 BABINSKY Stefan AUT 2:01.94 +2.10 +0.37 (27) +0.83 (47) +0.51 (46) +0.20 (29) -0.14 (8) +0.33 (23) 33 55 55 ALLIOD Benjamin Jacques ITA 2:01.96 +2.12 +0.39 (29) +0.63 (31) +0.13 (7) -0.05 (5) +0.50 (46) +0.52 (39) 33 32 32 MONNEY Alexis SUI 2:01.96 +2.12 +0.28 (17) +1.21 (57) +0.35 (27) +0.12 (16) -0.01 (16) +0.17 (8) 35 40 40 KOHLER Marco SUI 2:01.97 +2.13 +0.71 (56) +0.91 (51) +0.43 (38) -0.02 (6) -0.06 (12) +0.16 (7) 36 48 48 ROULIN Gilles SUI 2:02.04 +2.20 +0.45 (35) +0.81 (45) +0.32 (24) +0.16 (20) +0.13 (25) +0.33 (23) 37 31 31 JOCHER Simon GER 2:02.07 +2.23 +0.65 (50) +0.70 (36) +0.39 (34) +0.08 (11) +0.11 (23) +0.30 (18) 38 5 5 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 2:02.18 +2.34 +0.07 (8) +0.23 (11) +0.30 (20) +0.08 (11) +1.05 (55) +0.61 (49) 39 34 34 NEUMAYER Christopher AUT 2:02.25 +2.41 +0.65 (50) +0.57 (27) +0.52 (48) +0.12 (16) +0.18 (31) +0.37 (29) 40 26 26 DANKLMAIER Daniel AUT 2:02.36 +2.52 +0.52 (43) +0.49 (22) +0.48 (42) +0.41 (49) +0.29 (37) +0.33 (23) 41 33 33 MORSE Sam USA 2:02.45 +2.61 +0.56 (47) +0.51 (24) +0.37 (31) +0.07 (10) +0.57 (48) +0.53 (41) 42 59 59 FRESQUET Adrien FRA 2:02.69 +2.85 +0.68 (52) +1.03 (55) +0.45 (40) +0.19 (27) +0.30 (39) +0.20 (12) 43 57 57 STROLZ Johannes AUT 2:02.74 +2.90 +0.36 (26) +0.91 (51) +0.54 (51) +0.39 (47) +0.27 (35) +0.43 (35) 44 54 54 READ Jeffrey CAN 2:02.83 +2.99 +0.43 (33) +0.54 (26) +0.32 (24) +0.25 (36) +0.88 (54) +0.57 (43) 45 45 45 WEBER Ralph SUI 2:02.91 +3.07 +0.42 (31) +0.78 (43) +0.57 (53) +0.44 (51) +0.29 (37) +0.57 (43) 46 35 35 METTLER Josua SUI 2:02.96 +3.12 +0.39 (29) +0.73 (38) +0.68 (59) +0.31 (40) +0.64 (49) +0.37 (29) 47 62 62 ZABYSTRAN Jan CZE 2:02.98 +3.14 +0.50 (41) +0.85 (50) +0.65 (58) +0.47 (55) -0.03 (14) +0.70 (52) 48 58 58 ALEXANDER Kyle CAN 2:03.16 +3.32 +0.69 (54) +0.70 (36) +0.50 (45) +0.41 (49) +0.52 (47) +0.50 (38) 49 53 53 BOISSET Arnaud SUI 2:03.20 +3.36 +0.52 (43) +0.61 (30) +0.52 (48) +0.34 (43) +0.79 (53) +0.58 (47) 50 49 49 MONSEN Felix SWE 2:03.22 +3.38 +0.46 (38) +0.83 (47) +0.63 (57) +0.60 (58) +0.28 (36) +0.58 (47) 51 51 51 MOLTENI Nicolo ITA 2:03.38 +3.54 +0.68 (52) +1.04 (56) +0.56 (52) +0.33 (42) +0.38 (41) +0.55 (42) 52 50 50 FOSSLAND Markus Nordgaard NOR 2:03.40 +3.56 +0.45 (35) +0.49 (22) +0.37 (31) +0.83 (60) +0.65 (51) +0.77 (55) 53 44 44 CATER Martin SLO 2:03.49 +3.65 +0.63 (49) +0.73 (38) +0.41 (36) +0.25 (36) +0.68 (52) +0.95 (58) 54 37 37 PFIFFNER Marco LIE 2:03.53 +3.69 +0.62 (48) +0.69 (34) +0.49 (43) +0.46 (53) +0.64 (49) +0.79 (56) 55 39 39 SEGER Brodie CAN 2:03.57 +3.73 +0.50 (41) +1.30 (58) +0.58 (54) +0.49 (56) +0.11 (23) +0.75 (54) 56 46 46 NARALOCNIK Nejc SLO 2:03.88 +4.04 +0.71 (56) +0.64 (32) +0.60 (56) +0.15 (18) +1.31 (56) +0.63 (50) 57 47 47 ZAZZI Pietro ITA 2:03.98 +4.14 +0.70 (55) +1.42 (60) +0.47 (41) +0.44 (51) +0.41 (42) +0.70 (52) 58 41 41 BOSCA Guglielmo ITA 2:04.11 +4.27 +0.38 (28) +0.98 (53) +0.36 (29) +0.37 (45) +1.61 (57) +0.57 (43) 59 61 61 SZOLLOS Barnabas ISR 2:07.91 +8.07 +0.78 (59) +1.02 (54) +0.85 (61) +0.68 (59) +3.10 (58) +1.64 (59) 17 17 ALEXANDER Cameron CAN DNF +0.98 (60) +1.40 (59) +0.19 (10) +0.16 (20) 27 27 BAILET Matthieu FRA DNF 60 60 DUPRATT Samuel USA DNF +0.76 (58) +0.67 (33) +0.69 (60) +0.21 (30)

Foto: Lapresse