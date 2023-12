Olimpiadi Parigi 2024: si va verso la riduzione di capienza per la Cerimonia d’Apertura

Malgrado le precedenti smentite della Ministra Amélie Oudéa-Castéra, sembra che la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 subirà un netto ridimensionamento in termini di presenza di pubblico. Stando alle ultime indiscrezioni infatti la capienza massima di 600.000 persone potrebbe essere ridotta della metà (o addirittura meno) per questioni legate a ragioni di sicurezza.

A riportare il fatto è stata la testata britannica Insidethegames che ha evidenziato come il mastodontico opening dei Giochi organizzato lungo il fiume Senna, rischi adesso di passare come un evento molto più “modesto” rispetto alle aspettative.

La rimodulazione, imposta dal timore per la costante crescita di tensioni a livello internazionale, sta creando alcuni problemi ai responsabili della sicurezza, i quali avrebbero preferito una Cerimonia all’interno di una struttura tradizionale (come lo stadio), le cui norme di controllo sono rodate. La decisione di allestire lo show en plein air, come logico che sia, impone invece delle misure molto più stringenti e difficili da mettere in atto.

Al momento per la Cerimonia D’Apertura sono stati staccati oltre 100.000 mila biglietti. Se non ci saranno ulteriori modifiche, la vendita si fermerà quando verrà raggiunta quota 300.000.

Foto: LaPresse

