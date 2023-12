Olimpiadi Parigi 2024: preoccupano gli attacchi terroristici per la Cerimonia di apertura

La Francia tira dritto. Almeno per ora. Non sono previsti cambi di programma al momento in vista della cerimonia delle Olimpiadi di Parigi 2024, rassegna che sarà un banco di prova molto importante sotto il profilo dell’ordine pubblico, considerata la preoccupante escalation di attentati terroristici in Europa.

A destare particolare preoccupazione nello specifico è stato quanto successo lo scorso fine settimana nella capitale transalpina, quando un islamista radicalizzato con disturbi mentali ha pugnalato a morte una turista tedesca nella centralissima zona della Torre Eiffell.

Come riporta la testata insidethegames, nelle scorse ore è intervenuta sull’argomento la Ministra dello sport francese Amélie Oudéa-Castéra, sostenendo che attualmente non è al vaglio alcun piano B: “Abbiamo un piano A all’interno del quale ci sono diverse alternative. La minaccia terroristica e in particolare la minaccia islamica esiste: non è nuova, non è né specifica per la Francia né tanto meno per i Giochi”.

Nel piano indicato dall’autorità transalpina è prevista – tra le varie disposizioni – un folto schieramento di forze dell’ordine sulla Senna, fiume dove sfileranno atleti e delegazioni per l’apertura della rassegna a cinque cerchi.

Foto: LaPresse