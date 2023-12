Olimpiadi Milano-Cortina 2026, una svolta per il budello in Italia? Un progetto ‘light’

Una svolta? Da capire. Un ulteriore capitolo va ad aggiungersi alla “saga” dell’impianto delle gare di bob, slittino e skeleton per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Tutto era iniziato a metà ottobre, quando nel corso della Sessione del CIO a Mumbai (India), il presidente del CONI, Giovanni Malagò, aveva comunicato l’impossibilità di fare le gare a Cortina, aprendo all’ipotesi di usare impianti fuori dall’Italia.

Il Governo italiano aveva considerato la soluzione del budello di Cesana, usato nel corso dei Giochi Invernali di Torino del 2006. Tuttavia il Comitato Olimpico Internazionale si era espresso in maniera categorica: “Solo le piste esistenti e già operative. L’impianto di Torino è stato abbandonato dopo solo sei anni dall’evento. Negli ultimi anni il CIO è stato molto chiaro sul fatto che non si dovrebbe costruire alcuna sede permanente senza un piano di legacy chiaro e fattibile“, la nota affidata all’ufficio di corrispondenza dell’Associated press di Losanna.

Ecco che negli ultimi giorni si è fatta largo un’altra ipotesi. Lo riporta il Corriere delle Alpi e si fa riferimento alla pubblicazione di un bando entro pochi giorni per la costruzione del nuovo impianto a Cortina d’Ampezzo. Sono previsti quindici giorni per le offerte e altri quindici per aggiudicarsi la gara. L’intervento viene definito “light”, caratterizzato dalla riduzione degli edifici per tagliare i costi.

Una presa di posizione caldeggiata dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. L’inizio dei lavori è previsto per metà febbraio, con 607 giorni di cantieri invece che 807. L’omologazione della struttura avverrà invece nella prima settimana di settembre 2025 con il test event il primo ottobre, seguito dalla conclusione dei lavori. Ora è da capire se il CIO avvallerà questo progetto.

Foto: LaPresse

