Nuoto, stabilite le date degli Europei 2024 in vasca lunga

Ci sono novità importanti sul calendario del nuoto internazionale nel 2024. Si era in attesa di sapere quando saranno disputati gli Europei in vasca lunga, che originariamente avrebbero dovuto tenersi a Kazan (Russia). Come si sa, la situazione politica e sociale non consente questo e quindi si è andati in cerca di un’alternativa.

Un calendario assai congestionato, considerando i Mondiali di Doha previsti dal 2 al 18 febbraio, importanti anche per i pass olimpici. Ebbene, il presidente di European Aquatics, Antonio Silva, ha rivelato che la rassegna continentale nella piscina da 50 metri si svolgerà dal 10 al 23 giugno, poco più di un mese prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. Come riportato dal sito SwimSwam, ancora da stabilire quale sarà il Paese ospitante.

Tenuto conto del poco tempo tra gli Europei e i Giochi, le varie selezioni dovranno fare delle opportune valutazioni sul programma da seguire. La rassegna a Cinque Cerchi avrà sempre la priorità e di conseguenza si dovrà agire con molta attenzione al fine di non andare a incidere negativamente sulla preparazione degli atleti.

Inoltre, è stato annunciato che gli Eurojunior del 2024 andranno in scena dal 2 al 7 luglio a Vilnius, in Lituania.

