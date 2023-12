Nuoto: Proud, Scott e Peaty le punte della Gran Bretagna ai Mondiali 2024. Tutti i convocati per Doha

Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Campionati Mondiali di nuoto in vasca lunga 2024, in programma dall’11 al 18 febbraio nella piscina dell’Aspire Dome di Doha (in Qatar). A oltre un mese e mezzo dall’inizio della manifestazione, la Gran Bretagna ha già annunciato la lista dei convocati per la prossima edizione della rassegna iridata.

La spedizione di Team GB sarà composta da 20 atleti, tra cui spiccano i nomi di Adam Peaty, Benjamin Proud e Duncan Scott. Selezionati anche Freya Colbert, Lauren Cox, Kathleen Dawson, Tom Dean, Luke Greenbank, Medi Harris, Lucy Hope, Anna Hopkin, Joe Litchfield, Max Litchfield, Jack McMillan, Matthew Richards, Laura Stephens, Jacob Whittle, James Wilby, Brodie Williams, Abbie Wood.

La federazione britannica ha spiegato che l’obiettivo principale dei Mondiali di Doha sarà quello di strappare la qualificazione olimpica con tutte le staffette (dopo aver staccato il pass per la 4×200 stile libero maschile grazie all’oro iridato di Fukuoka 2022) nel percorso di avvicinamento ai Giochi di Parigi 2024.

Foto: Lapresse

