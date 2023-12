Nuoto, Morini e D’Innocenzo volano in finale nei 200 sl agli Europei in vasca corta

Grandissime prove di Sofia Morini e Giulia D’Innocenzo nel penultimo atto dei 200 stile libero donne agli Europei di nuoto in vasca corta. Nella piscina di Otopeni, in Romania, entrambe le azzurre hanno fatto segnare il loro nuovo record personale e si sono qualificate per la finale di domani (in programma alle 17:49).

Tutte e due le azzurre hanno gareggiato nella seconda semifinale: Morini è rimasta addirittura in prima posizione fino ai 150 metri, prima di venire superata dalla britannica Freya Anderson (1:53.10 al traguardo) e chiudere dunque in seconda piazza in 1:54.20; D’Innocenzo, invece, è passata per terza ai 100 metri (55.75) e poi ha confermato la posizione all’arrivo, dove ha fermato il tempo sull’1:54.32.

Considerando anche l’altra semifinale, che è stata vinta dall’ungherese Nikolett Padar in 1:53:51, Morini e D’Innocenzo hanno fatto segnare rispettivamente il quarto e sesto miglior tempo in assoluto. Oltre alle due azzurre e alle vincitrici delle due semifinali, si sono poi qualificate per l’ultimo atto di domani anche la ceca Barbora Seemanova (1:54.05), l’islandese Snaefrieur Sol Jorunnardottir (1:54.23), la britannica Freya Colbert (1:54.47) e la belga Valentine Dumont (1:55.14).

