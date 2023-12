Nuoto, Lorenzo Mora oltre i limiti! Oro europeo magnifico e inaspettato nei 200 dorso!

Con il volto rivolto verso l’alto e pregando di aver un pizzico di energia in più. I 200 dorso sono specialità che richiede tanto dal punto di vista delle energie. Nella competizione europea in vasca corta di Otopeni (Romania) il tutto poi era da associare le virate/subacquee continue che rappresentavano una sorta di “secondo stile”. Specialità quest’ultima di cui è grande interprete Lorenzo Mora.

L’atleta allenato da Claudio Rossetto era all’ultima chiamata individuale di una rassegna continentale in cui non è stato semplice gestire il momento di forma, con gli Assoluti di Riccione da poco messi in archivio. Nella piscina romagnola Mora aveva ottenuto il pass iridato per i Mondiali in vasca lunga di Doha (11-18 febbraio) proprio su questa distanza. Da considerare poi l’argento europeo in corta e il bronzo mondiale nella vasca da 25 metri a Melbourne.

E ricordando quanto fatto nella lontana Australia è stato migliorato in termini cronometrici il risultato. L’azzurro ha tolto due centesimi all’1:48.45 di un anno fa, realizzando il nuovo record nazionale di 1:48.43, e prendendosi un oro inaspettato per le fatiche descritte. Una gara a inseguire quella di Lorenzo, quinto ai 100 metri in 54.12.

Da quel momento, però, c’è stato il cambio di passo, con subacquee spinte all’inverosimile e una progressione che gli ha permesso di concludere davanti a tutti. A completare il podio sono stati il britannico Luke Greenbank (1:48.53) e il francese Mewen Tomac (1:48.55), oro nei 50 e nei 100 dorso, che ha cercato di far saltare il banco con un passaggio a metà gara veloce (52.53), ma poi ha pagato dazio.

