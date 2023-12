Nuoto, Lorenzo Mora da ripescato a bronzo europeo nei 100 dorso!

Calato il sipario sulla Finale dei 100 dorso uomini degli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania). Nella piscina da 25 metri rumena abbiamo assistito a un atto conclusivo anomala, con nove atleti sui blocchetti di partenza. Il clamoroso errore che c’è stato in semifinale, che ha visto coinvolto suo malgrado Lorenzo Mora, ha portato i giudici ad aprire a un atto conclusivo in cui sono stati più nuotatori del previsto a contendersi lo scettro.

Mora, argento mondiale della specialità in corta, ha cercato quindi di giocarsi il jolly del ripescato Doc e c’è riuscito in maniera brillante. Pennellando le subacquee alla sua maniera, nell’ultima vasca è andato a prendersi un podio che sembrava perduto ai 50 metri (settimo in 24.40).

Grazie a un ultimo 25 metri da 12.92, l’azzurro ha preso il bronzo, con lo stesso crono del padrone di casa Andrei Ungur (50.04). Distante 1″ circa dal suo best time, ma oggi il massimo possibile era questo ed era importante conquistare un altro bronzo dopo quello dei 50 dorso in questa sede.

Festa grande in Francia per la doppietta firmata da Mewen Tomac e Yohann Ndoye-Brouard che hanno messo in scena una gara a braccetto. Si è imposto Tomac con il tempo di 49.72, concedendo il bis dopo quanto accaduto nei 50 metri, mentre l’altro transalpino si è dovuto accontentare dell’argento (49.96). Fuori dalla top-3 atleti che il britannico Luke Greenbank (5° in 50.30) e il greco Apostolos Christou (settimo in 50.43), lontani dalle loro miglior versioni.

Foto:LiveMedia/Danilo Vigo