Tuffi, Chiara Pellacani in evidenza dai tre metri nel day-1 del Trofeo di Natale

Andata in archivio la prima giornata dell’ormai classico Trofeo di Natale, evento che ha dato il via ufficialmente alla stagione olimpica dei tuffi. Nel Centro Federale di Trieste presenti, da oggi al 17 dicembre, 19 società, 112 atleti (60 femmine e 432 maschi) divisi in tre categorie: junior, ragazzi e senior. Una competizione che vede al via anche i big della Nazionale italiana, come Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci, Chiara Pellacani, Elena Bertocchi e Matteo Santoro.

Nel day-1 fari puntati sulla gara femminile dai tre metri dove Pellacani si è imposta con il punteggio di 312.45 a precedere Elisa Pizzini (259.40) e Matilde Borello (247.85). Per Chiara uno score oltre i 300 punti che fa piacere, con alcune esecuzioni di livello: doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato da 66.00 punti e doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato da 64.50 punti.

Nelle due gare dalla piattaforma riservate agli atleti seniores, Julian Verzotto è stato il migliore con 404.80 davanti a Riccardo Giovannini (382.85) e ad Andreas Sargent Larsen (364.50). Da notare gli 82.50 punti di Verzotto con il triplo e mezzo indietro.

Tra le donne è stata Sarah Jodoin di Maria a prevalere con 297.50, mettendosi alle spalle Maia Biginelli (227.80) e Flavia Pallotta (196.05). Bene la verticale con doppio salto mortale indietro con un avvitamento e mezzo dell’italo-canadese (68.80).

