Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “A Parigi non ho preferenze, vorrei fare bene tutte le mie gare e pensare a vincere”

Gregorio Paltrinieri, archiviata definitivamente la stagione agonistica 2023, sta cominciando a costruire un 2024 che si preannuncia particolarmente intenso. Il fuoriclasse carpigiano, già firmato il minimo olimpico sui 1500 stile libero in occasione dei recenti Assoluti Invernali di Riccione, punta infatti ai Mondiali di Doha (2-18 febbraio) per conquistare il pass a cinque cerchi anche nella 10 km in acque libere.

L’azzurro, interpellato sulla prima cosa che gli viene in mente pensando ai Giochi di Parigi 2024, ha risposto: “La Senna, perché è una cosa un po’ nuova. Faranno lì la 10 km. Io una volta nella Senna ci ho nuotato, ed è stata un’esperienza: il fiume era abbastanza sporco, ma calmo e con acqua non troppo fredda. Sul fiume si presentano altre difficoltà rispetto alla piscina e al mare, perché le correnti cambiano tra il centro e i lati, ed essendo un circuito devi sapere come sfruttarle all’andata e al ritorno. È un percorso fascinoso e infatti non vedo l’ora“.

Greg ha poi dichiarato alle agenzie: “Alle Olimpiadi non c’è una gara cui tengo di più, non ho preferenza su niente, vorrei farle bene tutte e pensare a vincere. Se poi devo togliere qualche gara lo farò. Un voto al mio 2023? Sette, qualcosa di buono è stato fatto. Pensavo di qualificarmi per i Giochi di Parigi, sono stato bene in acqua in tutto questo periodo, bene come non accadeva da tanto tempo. Ero veloce ed efficace, quindi ero anche fiducioso di fare il tempo. Non era così scontato farlo, ma la preparazione faceva bene sperare“.

“Spero di ottenere il pass olimpico nei Mondiali in acque libere a Doha. E sarà una bella esperienza anche poter nuotare nella Senna a Parigi. Faccio dieci allenamenti al giorno, di circa due ore e mezza. Il periodo natalizio non cambia tanto, abbiamo i Mondiali a inizio febbraio. La nostra nazionale? Abbiamo dei pezzi importanti da 90. Siamo molto forti in questo momento“, conclude il campione olimpico di Rio 2016 nei 1500 sl.

