Nuoto, Thomas Ceccon potrebbe rinunciare ai Mondiali di Doha? Riflessioni in corso

Riflessioni in corso per Thomas Ceccon. Gli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania) non sono stati come sperava il campione veneto. La rassegna continentale in piscina da 25 metri era stata interpretata come un modo per togliersi pressione dalle sue gare e divertirsi nei misti e nelle staffette. Alla prova dei fatti, Ceccon non si è divertito.

La doppia squalifica rimediata nei 100 e nei 200 misti non faceva di certo parte dei programmi, perché le possibilità di prendersi due medaglie c’erano tutte. In un’intervista concessa al Giornale di Vicenza del collega Paolo Mutterle, il coach di Thomas, Alberto Burlina ha chiarito alcuni aspetti interessanti.

In primis, Burlina ha rivelato i motivi delle due squalifiche dell’atleta nostrano: “Nel caso dei 200 misti c’è stato un leggero disallineamento delle mani, si è andato a spaccare il capello, mentre nei 100 misti il rimbalzo del piede nella nuotata a rana. Infrazione in entrambi i casi riscontrabile attraverso l’uso della tecnologia“. Sanzioni che hanno chiaramente amareggiato il nuotatore azzurro.

Si pensa ora alla programmazione in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, avendo già conquistato il pass a Cinque Cerchi a Riccione. A questo proposito, saranno effettuate delle valutazioni sull’andare o meno ai Mondiali di Doha (11-18 febbraio), vista la particolare collocazione temporale: “Dovremo valutare bene la partecipazione. Nei prossimi giorni comunque decideremo“, ha ammesso il tecnico nostrano.

Foto: LaPresse