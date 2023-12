Nuoto, Europei vasca corta 2023: De Tullio e Ciampi lontani dal podio nei 400 stile libero, vince Daniel Wiffen

Niente medaglia per l’Italia nella prima apparizione in finale nei 400 metri stile libero degli Europei in vasca corta di scena ad Otopeni, in Romania. Marco De Tullio e Matteo Ciampi arrivano lontani dal podio, nella gara vinta dall’irlandese Daniel Wiffen in 3’35”47.

Ciampi parte bene nei primi 200 metri, tenendo il passo del lituano Danas Rapsys, che è il primo a fare l’andatura. L’azzurro arriva a spingersi sulla stessa linea del lituano, ma poi esce fuori Wiffen, argento europeo della specialità Under 23 in carica, che con una seconda parte di gara da applausi distanzia tutti.

Ma nel mentre, Ciampi perde progressivamente slancio e nelle ultime due vasche viene superato dagli avversari da tutte le parti. Alla fine arriva solo sesto in 3’38”61, sopravanzato anche da De Tullio che compie una gara più regolare e chiude in 3’38”13.

Alle spalle di Wiffen, il podio viene completato da Rapsys, distante oltre due secondi (3’37”80) e da Lucas Henveaux che conferma le buone sensazioni della mattinata (3’37”91). Avanti agli azzurri anche lo svizzero Antono Djakovic in 3’38”01, alle loro spalle l’austriaco Felix Auboeck e lo svedese Victor Johansson.

Foto: LaPresse