Nuoto, doppietta francese nei 100 misti agli Europei in vasca corta: vince Bonnet, Cocconcelli settima

Doppietta francese nella finale dei 100 misti femminili agli Europei di nuoto in vasca corta. Nella piscina di Otopeni, in Romania, a vincere è stata la transalpina Charlotte Bonnet in 57.47 davanti alla connazionale Beryl Gastaldello, seconda in 57.67, e alla svedese Louise Hansson, terza in 58.33. Settima invece l’italiana Costanza Cocconcelli.

Bonnet è partita con una prima vasca a farfalla chiusa in quarta posizione in 12.04. Poi la francese ha cambiato marcia con il dorso e la rana ed è riuscita via via a superare tutte le atlete che la precedevano, compresa Gastaldello (ieri argento nei 50 stile), che era rimasta in prima posizione fino al sorpasso della connazionale. Infine, nell’ultima vasca a stile Bonnet ha tenuto un grande ritmo ed è dunque rimasta davanti fino alla fine.

Seconda quindi Gastaldello, terza Hansson, quarta la slovena Neza Klancar in 58.55 e quinta l’austriaca Lena Krenundl in 58.65. Per quanto riguarda invece Cocconcelli, l’italiana classe 2002 ha lottato per tutta la gara nelle retrovie e, soprattutto grazie a delle buone frazioni a dorso e stile, è riuscita a chiudere in settima posizione in 59.40.

