Nuoto, Costanza Cocconcelli: “In finale ho pagato la stanchezza. Devo recuperare per la staffetta”

Continua una giornata un po’ sottotono per il nuoto italiano agli Europei di nuoto in vasca corta ad Otopeni. Nella finale dei 100 misti, Costanza Cocconcelli ha chiuso lontana dalla zona medaglia, terminando la sua gara in settima posizione con il tempo di 59”40.

Doppietta francese, visto che a vincere è stata Charlotte Bonnet in 57”47 davanti alla connazionale Beryl Gastaldello, seconda in 57”67 e alla svedese Louise Hansson, terza in 58”33. Bonnet è partita con una prima vasca a farfalla chiusa in quarta posizione in 12.04. Poi la francese ha cambiato marcia con il dorso e la rana ed è riuscita via via a superare tutte le atlete che la precedevano, compresa Gastaldello (ieri argento nei 50 stile), che era rimasta in prima posizione fino al sorpasso della connazionale.

Le parole di Cocconcelli dopo la finale: “Oggi forse ho pagato un po’ di stanchezza. Sono delusa e non è stata proprio una bella gara. Devo rimanere concentrata per le prossime gare, perchè oggi è molto importante la staffetta e devo recuperare”.

FOTO: LaPresse