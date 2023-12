Nuoto: avanzano in semifinale Alberto Razzetti e Christian Ferraro nei 200 farfalla ad Otopeni

Noe Ponti è il dominatore della farfalla in quel di Otopeni. In terra rumena dopo il successo nei 100 agli Europei in vasca corta l’elvetico si è rigettato in acqua per la distanza doppia e sembra essere pronto ad ottenere un altro trionfo di qualità visto il suo stato di forma.

Dominatore delle batterie Ponti con il suo 1:54.38, nettamente miglior tempo staccando il migliore degli inseguitori, l’ungherese Richard Marton, di 57 centesimi.

Tour de force per Alberto Razzetti questa mattina: dopo i 200 misti ecco anche i 200 farfalla, nuotati in scioltezza e controllo dall’azzurro che chiude quarto nella sua batteria in 1:56.55, nono complessivamente e qualificato alle semifinali del pomeriggio.

Sarà impegnato in vasca tra qualche ora anche l’altro italiano Christian Ferraro, tredicesimo in 1:57.15.

Foto: Lapresse