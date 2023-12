NBA, i risultati della notte (19 dicembre): sorride Simone Fontecchio con gli Utah Jazz, Domantas Sabonis trascina i Kings. Bene Clippers e Nuggets

Altra grande notte in NBA, con ben undici partite disputate per la regular season 2023-2024. Scende in campo anche il nostro portacolori Simone Fontecchio con i suoi Utah Jazz, mentre Danilo Gallinari (Washington Wizards) osserva un turno di riposo. Andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

Colpo esterno dei Chicago Bulls (11-17) sui Philadelphia 76ers per 104-108 con Coby White che accarezza la tripla doppia (24 punti, 8 rimbalzi e 9 assist), mentre ai padroni di casa non bastano i 40 punti e 14 rimbalzi di Joel Embiid ed i 29 punti di Tyrese Maxey a ribaltare il risultato. Netta affermazione fuori casa anche per i Los Angeles Clippers (16-10) sugli Indiana Pacers (13-12) col punteggio di 127-151: decisivi i due quarti centrali da 28-40 e 28-37 di parziale, che hanno di fatto spaccato la partita in due in favore dei californiani. 35 punti e 9 assist per James Harden, 28 punti per Kawhi Leonard e 27 di Paul George tra gli ospiti – top scorer per Indiana è Bennedict Mathurin con 34 punti dalla panchina. I Cleveland Cavaliers (15-12) rispettano il fattore campo piegando all’overtime la resistenza degli Houston Rockets (13-11) per 135-130: Donovan Mitchell trascina i suoi con 37 punti, mentre per i texani Fred VanVleet chiude con 27 punti e 17 assist.

Non tremano in casa i Toronto Raptors (11-15), che prevalgono sui Charlotte Hornets (7-18) col punteggio di 114-99: i canadesi scappano nel quarto conclusivo (35-18 di parziale) grazie alla doppia doppia di Scottie Barnes (22 punti e 17 rimbalzi) e ai 27 punti di Pascal Siakam, mentre per Charlotte il miglior realizzatore è Terry Rozier con 22 punti. I Minnesota Timberwolves (20-5) continuano la corsa in vetta alla classifica della Western Conference battendo a domicilio i Miami Heat (15-12) per 108-112 con 32 punti di Anthony Edwards e ben 16 rimbalzi raccolti da Rudy Gobert, mentre Tyler Herro (25 punti) e Bam Adebayo (22 punti) sono gli ultimi ad arrendersi tra le fila dei vice-campioni in carica. Gli Atlanta Hawks (11-15) non tremano alla State Farm Arena contro i Detroit Pistons (2-25) vincendo per 130-124 grazie alla doppia doppia di uno scatenato Trae Young (31 punti e 15 assist) insieme ai 21 punti di Saddiq Bey, mentre per gli ospiti ben 43 punti di Cade Cuddingham.

Gli Oklahoma City Thunder (17-8) non vogliono perdere contatto dai Minnesota Timberwolves e rispondono prontamente battendo i Memphis Grizzlies (6-19) col punteggio di 124-97: Shai Gilgeous-Alexander ci mette lo zampino con 30 punti e 9 assist, al pari di Josh Giddey che chiude con una doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi – 17 punti per Desmond Bane tra le fila dei Grizzlies. Affermazione casalinga anche per gli Utah Jazz (10-17) sui Brooklyn Nets (13-13) per 125-108 grazie ai 27 punti equamente divisi tra Collin Sexton e Talen Horton-Tucker, mentre il nostro Simone Fontecchio parte ancora in quintetto ma chiude con 2 punti in 24’ sul parquet – tra i Nets, invece, 32 punti di Cam Thomas e 17 punti con 11 assist di Spencer Dinwiddie. Prova di forza dei Denver Nuggets (18-10) sui Dallas Mavericks (16-10) per 130-104, con 22 punti di Jamal Murray e 21 di Aaron Gordon – 8 punti, 9 rimbalzi e 7 assist per Nikola Jokic in 27’, mentre tra i texani Luka Doncic sfiora la tripla doppia con 38 punti, 11 rimbalzi e 8 assist ma non basta.

I Sacramento Kings (16-9) rimangono al quarto posto in classifica ad Ovest grazie al successo interno contro i Washington Wizards (4-22) per 143-131: Domantas Sabonis sforna una prestazione monstre da 28 punti, 13 rimbalzi e 12 assist, con De’Aaron Fox che mette a referto 30 punti – 28 punti per Jordan Poole e 27 per Kyle Kuzma tra gli ospiti, con Danilo Gallinari che ha osservato un turno di riposo . Nell’ultima partita in programma i New York Knicks (15-11) espugnano la Crypto.com Arena di Los Angeles piegando i Lakers (15-12) per 109-114 grazie a 27 punti e 14 rimbalzi di Julius Randle e 29 punti di Jalen Brunson, mentre per i giallo-viola tripla doppia di LeBron James (25 punti, 11 rimbalzi ed 11 assist) e doppia doppia di Anthony Davis (32 punti e 14 rimbalzi).

