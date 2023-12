Calcio femminile, una scatenata Boquete trascina la Fiorentina alla vittoria casalinga contro l’Inter in Serie A

Grande vittoria casalinga della Fiorentina nel posticipo dell’11ma giornata della Serie A femminile 2023-2024. Al Viola Park, le ragazze di Sebastian De La Fuente giocano un magnifico secondo tempo contro l’Inter e si impongono in rimonta per 4-2, ottenendo la seconda affermazione consecutiva il lunedì sera dopo quella della settimana scorsa contro il Sassuolo.

Pronti, via e dopo 2′ è l’Inter a passare in vantaggio con Michela Cambiaghi. La Fiorentina ci mette un po’ a rispondere, ma quando lo fa, fa male: al 50′ Veronica Boquete segna il gol dell’1-1, poi la stessa Boquete porta avanti le compagne al 56′. La compagine ospite non ci sta e dopo 2′ ritrova la parità con ancora Cambiaghi.

Poi nel finale Boquete sale ancora in cattedra e realizza il terzo gol della serata, portando la Viola sul 3-2 all’80’. A questo punto l’Inter si lancia in avanti alla disperata ricerca del pareggio, ma non riesce a far male. Dall’altra parte la Fiorentina dimostra di essere una squadra cinica e al 90′ chiude la partita con il gol del 4-2 di Michela Catena.

Grazie a questo successo, la squadra toscana sale a 25 punti in classifica in Serie A. Così facendo la Viola si avvicina alla Juventus, attualmente seconda con 27, ed allo stesso tempo allunga proprio sull’Inter, quarta con 17.

Photo LiveMedia/Lisa Guglielmi

