MotoGP, la Trackhouse Racing sostituisce la RNF: nuovo team satellite di Aprilia nel 2024

La Trackhouse Racing prenderà il posto della RNF e sarà il team satellite della Aprilia nel Mondiale MotoGP 2024. La società statunitense sarà presente sulla griglia di partenza con Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Proprio oggi è stata svelata la livrea a stelle e strisce con cui la nuova squadra si presenterà in pista. La Trackhouse è di proprietà di Justin Marks e del cantante Pitbull, corre negli USA con le Nascar e ha già conquistato cinque vittorie.

Marks ha dichiarato: “Questo è un grande momento per Trackhouse Entertainment Group. L’etica di Trackhouse è stata fin dal primo giorno quella di impegnarsi a fondo, di avere una visione e di mettere in campo l’entusiasmo e la passione necessari per costruire una delle migliori società di intrattenimento motoristico. Il nostro ingresso nel Mondiale MotoGP è un altro passo avanti nell’attuazione di questo progetto“.

Trackhouse Racing sbarca nella massima categoria delle due ruote prendendo il posto di RNF, il cui rinnovo della partecipazione al campionato iridato non era stato ammesso a causa di numerosi debiti con la Dorna.

Foto: MotoGP.com Press