MotoGP, c’è la data di presentazione del Team Gresini: grande attesa per Marc Marquez

Il 20 gennaio al Cocoricò di Riccione saranno tolti i veli dalle moto che competeranno in MotoGP e in Moto2 per il Team Gresini. Albert Arenas e Manuel Gonzalez rappresenteranno la squadra nella media cilindrata, ma pochi dubbi sul fatto che le attenzioni saranno sui fratelli Marc e Alex Marquez in top-class. Un’accoppiata che incuriosisce non poco, specialmente per le prospettive dell’otto-volte campione del mondo.

Lasciata la Honda dopo undici anni e stagioni di successi, Marc vede nella nuova squadra un’opportunità per tornare a vincere. Posteriormente al suo incidente nel 2020, i problemi fisici e le criticità tecniche della moto di Tokyo hanno caratterizzato la sua avventura nella massima cilindrata. E così, l’idea di competere in sella a una Ducati, può essere per l’asso nativo di Cervera la chance che tanto desiderava.

A rafforzare questa idea sono stati i tempi ottenuti dallo spagnolo nei test post-season di Valencia (Spagna) dove il feeling con la Rossa è stato pressoché immediato. Tempi che hanno fatto preoccupare non poco la concorrenza e anche per la gestione della scuderia ufficiale di Borgo Panigale l’anno venturo non sarà semplice. Marc potrebbe essere una vera e propria mina vagante nel campionato, andando a incidere con una squadra cliente con quanto potranno fare i piloti Factory.

Francesco Bagnaia, che ha vinto gli ultimi due titoli, è consapevole di tutto questo. Marquez sarà uno dei rivali più qualificati e quindi la contesa del 2024 sarà molto interessante. Da sottolineare che Marc e il fratello Alex avranno a disposizione una GP23, ovvero il modello con cui Pecco ha gareggiato quest’anno.

Foto: MotoGP.com Press

