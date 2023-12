Milano Premier Padel P1 2023: la finale maschile sarà Galan/Lebron vs Stupa/Di Nenno, Brea e Bea battono Sanchez/Josemaria

Si sono disputate oggi, all’interno di un Allianz Cloud vicino al tutto esaurito, le semifinali del Milano Premier Padel P1, ultimo torneo stagionale del circuito Premier Padel. In tutto sono state dunque quattro le partite che si sono giocate (due match maschili e due femminili) e lo spettacolo è stato davvero tantissimo. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Per quanto riguarda il tabellone maschile, nella prima semifinale Alejandro Galan e Juan Lebron – campioni in carica, dopo il trionfo del 2022 – hanno impiegato tre set per avere la meglio di Federico Chingotto/Paquito Navarro, sconfitti 6-3 5-7 6-2 in un match durato quasi due ore. Nell’altro incontro, invece, i ‘Superpibes’ argentini Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno hanno battuto Arturo Coello/Agustin Tapia con un doppio 6-4 e hanno dunque eliminato dal torneo i dominatori degli ultimi quattro eventi targati Premier Padel.

Fuori il numero uno del ranking FIP maschile (Coello), ma fuori anche le numero 1 del ranking femminile. È finita infatti in semifinale la corsa di Paula Josemaria e Ari Sanchez, sconfitte per 6-4 7-6 da Delfina Brea e Bea Gonzalez, teste di serie numero 3. ‘Delfi’ e ‘Bea’ restano quindi le uniche a poter vincere più di un titolo Premier nel 2023: questo perché, dopo l’eliminazione di Marta Ortega e Gemma Triay al primo turno, l’altra coppia finalista sarà quella formata dalla portoghese Sofia Araujo e dalla spagnola Alejandra Salazar, entrambe ancora a secco nel Premier Padel. Ricordiamo che Salazar, leggenda del padel, aveva dovuto saltare il Major di Roma al Foro Italico per infortunio. Quasi cinque mesi dopo, grazie al 7-6 6-4 odierno su Jessica Castelló e Aranzazu Osoro, la spagnola classe 1985 potrà ora giocarsi in Italia il titolo del Milano Premier Padel P1.

