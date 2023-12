Milano Premier Padel P1 2023, Galan e Lebron si confermano campioni! Tra le donne trionfano Brea/Gonzalez

Si attendeva spettacolo, e spettacolo è stato nella giornata delle finali al Milano Premier Padel P1 2023, ultimo torneo stagionale del circuito Premier Padel. In un Allianz Cloud praticamente tutto esaurito, sono scesi in campo i migliori giocatori del torneo milanese e alla fine hanno avuto la meglio Juan Lebron e Alejandro Galan in campo maschile, al termine di una finale stratosferica contro Martin Di Nenno/Franco Stupaczuk, e Delfina Brea e Bea Gonzalez nell’evento femminile.

Ci sono volute più di tre ore nella finale maschile prima di arrivare a un dunque. Alla fine a esultare sono stati Lebron/Galan (coppia n.1 del seeding), che hanno battuto appunto Stupaczuk/Di Nenno (3) con un incredibile 7-6(6) 6-7(4) 7-6(5). La partita è stata davvero epica e con continui colpi di scena da una parte e dall’altra: il giusto epilogo di una settimana spettacolare.

Clamoroso soprattutto ciò che è successo nel secondo set: sul 5-4 in favore di Galan/Lebron e servizio Di Nenno, i due spagnoli hanno recuperato dal 40-0 e poi si sono procurati tre match point, non riuscendo però in tutti e tre i casi a chiudere la partita (fatali una volée errata di Lebron e un lob lungo a testa). Dopo il momento di grande paura, i Superpibes sono riusciti a trovare il 5-5 e successivamente al tie-break hanno pareggiato i conti con il 7-4.

La partita si è così spostata al terzo e decisivo set, dove l’equilibrio ha retto fino al 3-3. Poi Di Nenno è calato e Lebron e Galan ne hanno approfittato per trovare il break del 4-3. Nonostante lo svantaggio, i Superpibes non hanno però mollato e nell’ottavo gioco hanno conquistato il controbreak immediato, anche grazie a due brutti errori di Lebron. Nei successivi game non ci sono poi stati ulteriori break e si è arrivati dunque al tie-break. Qui Stupa/Di Nenno hanno cominciato meglio, ma Galan e Lebron sono riusciti a rimanere a contatto con gli avversari e, sul 5-5, hanno trovato l’accelerazione vincente che ha permesso loro di conquistare il primo titolo stagionale nel circuito Premier Padel.

“Prima di tutto, devo fare i complimenti a Franco e Martin – le parole del ‘Lobo’ Lebron -. Lo spettacolo lo abbiamo fatto in quattro: viviamo per questo, per vincere titolo. Grazie ad Ale per avermi supportato soprattutto nel secondo set quando non ho giocato bene. Abbiamo passato una stagione difficile, con un lungo periodo senza giocare: ma eccoci qui, con il trofeo in mano”. “Non vedevamo l’ora di essere qui a vivere questa settimana spettacolare – ha invece detto Galan –. Sappiamo che l’Italia ci vuole bene, come noi vogliamo bene all’Italia e a Milano. Abbiamo affrontato due guerrieri, ma sono molto orgoglioso del lavoro fatto e che siamo riusciti a far vedere in campo. Volevamo tornare a essere noi stessi e ci siamo riusciti”.

Prima della finale maschile, era andato in scena l’ultimo atto del torneo femminile, dove Brea e Gonzalez (teste di serie n.3), opposte a Alejandra Salazar e Sofia Araujo (coppia n.4 del seeding), si sono imposte per 6-0 7-6 al termine di una partita di grande spessore. Per il duo ispanico-argentino è stato tutto estremamente facile fino al 6-0 3-0, poi Salazar/Araujo hanno reagito e reso la vita più difficile alle avversarie. Il secondo set è così arrivato al tie-break e qui Brea e Gonzalez hanno rialzato il ritmo, fino ad arrivare alla vittoria.

Per la spagnola classe 2001 e la 24enne argentina si tratta del secondo successo stagionale nel Premier Padel (unica coppia in grado di riuscirci), dopo quello ottenuto nel P1 a Madrid. “È stata una bellissima settimana – ha dichiarato Delfina Brea al termine della finale –. Sono un po’ stanca ma felicissima. Ringrazio tanto il nostro allenatore Jorge Martinez, ma anche il pubblico che sicuramente ci ha dato una mano”. Il microfono è poi passato a Bea, che ha affermato: “Siamo riuscite a vincere e siamo contentissime, è stata una settimana spettacolare”.

Foto: Milano PP