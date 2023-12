Matteo Berrettini iscritto ad Auckland, ma la classifica è troppo bassa. Tra problemi fisici e possibile wild-card

Matteo Berrettini sta facendo i conti con un problema fisico al piede che gli ha impedito di partecipare al torneo ATP 250 di Brisbane, dove avrebbe dovuto aprire la propria stagione agonistica. Il tennista italiano, che non gioca dagli US Open (quando si ritirò al secondo turno), è alle prese con l’ennesimo infortunio degli ultimi due anni e al momento permangono le incertezze sul suo avvio di 2024. In attesa degli Australian Open, primo Slam della nuova annata agonistica che scatterà il prossimo 14 gennaio, il romano risulta al momento iscritto al torneo ATP 250 di Auckland, che si disputerà a partire dall’8 gennaio sul cemento neozelandese.

Matteo Berrettini risulta iscritto soltanto al tabellone principale e non alle qualificazione, ma non ha la classifica necessaria per prendere parte all’evento (da lunedì scivolerà al di fuori della top-120 del ranking ATP, ora è il numero 92 al mondo). Per giocare avrebbe bisogno di una wild-card. Gli organizzatori ne hanno a disposizione tre: una è destinata a un giocatore di casa vincitore del play-off, una sorta di pre-qualificazioni; una a Gael Monfils e una a Richard Gasquet in quanto campione in carica.

Se non verranno utilizzati gli special exempt, allora entrerebbero direttamente in tabellone Emil Ruusuvuori e Borna Gojo, e Gael Monfils sarebbe fuori solo di due posti. In caso di due rinunce si libererebbe una wild-card che, però, stando al quotidiano neozelandese Stuff, potrebbe andare al canadese Denis Shapovalov. Nicolas Lamperin, direttore del torneo, ha dichiarato: “Su Berrettini non ci sono novità. So che è assente per infortunio nella prima settimana della stagione, non sono sicuro se scenderà in campo nella seconda“.

Foto: Lapresse

