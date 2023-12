Maratona Valencia 2023: risultati e classifiche. Lemma 6° uomo della storia! Record italiano di Yaremchuk

La Maratona di Valencia 2023 si è rivelata una delle 42,195 km più veloci della storia, sfruttando come da tradizione un percorso filante e pianeggiante che permette agli atleti di tenere un gran passo e di ottenere dei rilevanti riscontri cronometrici. Nella gara maschile si segnala il tempo strepitoso confezionato da Sisay Lemma. Il fuoriclasse etiope ha infatti tagliato il traguardo con il crono di 2h01:48, ovvero la sesta prestazione mondiale di tutti i tempi!

Il 32enne, che nel 2021 si impose alla Maratona di Londra e che tre anni fa salì sul terzo gradino del podio a Tokyo, ha letteralmente fatto il vuoto in una gara con ben sei atleti sotto le 2h05′. Alle sue spalle si sono piazzati il kenyano Alexander Mutiso (2h03:11), l’etiope Dawit Wolde (2h03:48), il fuoriclasse etiope Kenenisa Bekele (2h04:19), il tanzaniano Gabriel Geay (2h04:33) e il kenyano Kibiwott Kandie (2h04:48).

Sul fronte femminile, invece, il successo è andato all’etiope Worknesh Degefa, capace di imporsi in 2h15:51 davanti alle connazionali Almaz Ayana (2h16:22) e Hiwot Gebrekidan (2h17:59). Grande giornata per l’Italia, che festeggia il record nazionale siglato da Sofiia Yaremchuk: la 29enne ha chiuso al nono posto con un eccellente 2h23:16, riuscendo a migliorare il primato nazionale che Valeria Straneo deteneva dall’ormai lontano 15 aprile 2012, quando corse in 2h23:44 a Rotterdam.

Nekagenet Crippa ha sfiorato il record italiano tra gli uomini. L’azzurro ha chiuso al 21mo posto con il tempo di 2h07:35, ad appena 19 secondi dal primato detenuto da Iliass Aouani.

Foto: Lapresse