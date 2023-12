Sci alpino, Guglielmo Bosca: “Peccato per quell’errore al Ciaslat, oggi potevo fare il colpaccio”

Una giornata davvero agrodolce per Guglielmo Bosca. Da un lato, infatti, il 30enne nativo di Milano ha centrato il miglior risultato della carriera, un nono posto davvero brillante, dall’altro si può ufficialmente mangiare le mani per aver gettato alle ortiche una vittoria che si stava materializzando.

Il superG della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024, infatti, ha visto il successo di Vincent Kriechmayr, ma fino a due terzi di gara il nostro portacolori stava volando. Letteralmente. Procedendo con un vantaggio di 3-4 decimi. Tutto è cambiato al momento dei Prati del Ciaslat, con un errore che è costato a carissimo prezzo all’azzurro.

“Una gara bellissima – conferma Guglielmo Bosca – Certo, però, che quando ho visto gli intermedi che avevo segnato mi sono mangiato le mani. Peccato per tutti quegli errorini al Ciaslat, altrimenti oggi avrei potuto centrare il colpaccio. Ad ogni modo sono contento della mia sciata e di una crescita che procede un passo alla volta”.

Guglielmo Bosca prosegue nella sua analisi: “Già ieri ero contento di come avevo chiuso la mia discesa. Forse per molti si trattava di una gara normale, ma io ero contento di come avevo sciato. Oggi ho centrato il mio miglior risultato in Coppa del Mondo e non fa che aumentare la mia fiducia. Questa estate ho lavoro molto, sono cresciuto fisicamente e tecnicamente e voglio dimostrarlo”.

Foto: Pentaphoto