LIVE Sci alpino, seconda prova Bormio 2023 in DIRETTA: ultimo test per Paris sulla Stelvio prima della gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Ultimo test sulla meravigliosa pista Stelvio prima della due giorni di gare, una squadra italiana ieri assai pimpante è oggi chiamata alla conferma.

La Stelvio è sempre la solita, una lastra di ghiaccio preparata alla perfezione che mette in luce i migliori specialisti della velocità. Nel primo allenamento cronometrato il miglior tempo lo ha fatto segnare il transalpino Cyprien Sarrazin, confermandosi in un gran momento di forma e come uno dei principali outsider per la due giorni valtellinese. In seconda posizione l’americano Ryan Cochran-Siegle, sempre a suo agio su una pista cucita per le sue caratteristiche. In stretta marcatura i due principali favoriti, Kilde e Odermatt, rispettivamente decimo e undicesimo; mentre l’austriaco Schwarz, l’unico rivale dell’elvetico per la generale, non ha forzato eccessivamente chiudendo 24°. Oggi è l’ultima occasione per testate le linee, vedere dove si può guadagnare quei preziosi decimi che poi faranno la differenza in gara; ma senza esagerare poiché a Bormio ogni discesa richiede uno sforza fisico impressionante.

La vittoria di Dominik Paris in Val Gardena sembra aver rivitalizzato la squadra azzurra, che ha messo sugli sci una prestazione complessiva di altissimo spessore, su un pendio i cui punti forti vengono generalmente esaltati. Sono ben sei le bandierine italiane in top-20, quattro addirittura in top-10. Il migliore degli azzurri è Mattia Casse, 3° e piuttosto in controllo nella parte finale, 7° è il padrone della Stelvio Paris, che dopo essersi testato nella parte alta ha sciato con grande margine la seconda metà. Pietro Zazzi e Nicolò Molteni si sono sempre esaltati in Valtellina, e il rispettivo 9° e 8° posto è a conferma di ciò. Ottima la 13a piazza di Giovanni Franzoni, che piano piano sta tornando ad alti livelli dopo l’infortunio. 20° Innerhofer, più indietro gli altri ma oggi per tutti l’obiettivo sarà la conferma in vista della gara. Saranno 10 gli italiani al via, in lotta anche per gli 8 pettorali disponibili in gara.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si comincia alle 10.30, come ieri e un’ora prima rispetto agli orari di gara previsti per i due giorni successivi per preservare il manto della pista viste le alte temperature di questi giorni. Buon divertimento e buono sci a tutti!

Foto: FISI/Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...