Combinata nordica femminile, cancellato il salto di gara a Ramsau. Si usa il PCR, Hagen mette nel mirino Westvold Hansen

Cambio di programma per la prima gara del weekend di Ramsau, sede della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di combinata nordica. Il segmento di salto, previsto nella mattinata odierna, è stato infatti cancellato per motivi di sicurezza legati a condizioni meteo proibitive sul trampolino piccolo austriaco.

Troppo forti e pericolose le raffiche di vento che avrebbero dovuto fronteggiare le combinatiste, di conseguenza è stata inevitabile la decisione di annullare la serie potendo usufruire del ‘paracadute’ Provisional Competition Round. Per stilare l’ordine di partenza ed i distacchi in vista del segmento di fondo pomeridiano, verranno presi in considerazione proprio i risultati del salto provvisorio di gara andato in scena nella giornata di ieri.

Davanti a tutte troviamo dunque come di consueto la dominatrice norvegese Gyda Westvold Hansen, che dovrà però superarsi questa volta sugli sci stretti nella Gundersen di 5 km per difendere 32″ di vantaggio sulla connazionale Ida Marie Hagen, di gran lunga la miglior fondista del circuito. Tra le due compagne di squadra in realtà si sono inserite la tedesca Jenny Nowak e la giovanissima finlandese Minja Korhonen, entrambe a 26″ dalla vetta ma tagliate fuori dal discorso vittoria.

Quinta piazza a 50″ dalla testa per la francese Lena Brocard davanti alla giapponese Haruka Kasai (sesta a 54″), la tedesca Maria Gerboth (settima a 1’01”, la norvegese Mari Leinan Lund, la teutonica Nathalie Armbruster (ottave a 1’06”), la nipponica Yuna Kasai (decima a 1’07”) e l’austriaca Lisa Hirner (11ma a 1’08”). Più lontane le azzurre, con Veronica Gianmoena 16ma a 1’59” e Daniela Dejori 17ma a 2’00” senza possibilità sulla carta di entrare in top10.

Foto: Lapresse