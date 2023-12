Biathlon, problemi per Dorothea Wierer in vista di Hochfilzen: il messaggio sui social fa preoccupare

Neanche il tempo di respirare. Messa in archivio la prima tappa stagionale, la Coppa del Mondo di biathlon procede. Lo sguardo è rivolto a Hochfilzen (Austria), dove ci sarà il secondo appuntamento del massimo circuito internazionale. Tre giorni di gare in cui i protagonisti di sci stretti e carabina saranno chiamati, come sempre, a trovare il giusto equilibrio tra velocità nelle frazioni di fondo ed efficienza al poligono.

Non sono mancati i problemi di salute per le primattrici della compagine tricolore. Il riferimento è a Dorothea Wierer e a Lisa Vittozzi. L’altoatesina ha dovuto fare i conti con tutta una serie di malanni che non le hanno permesso di presentarsi in grande forma prima di Oestersund (Svezia), mentre la sappadina, dopo aver vinto la 15 km Individuale, è stata costretta a gestire una situazione non semplice per un forte raffreddore e mal di gola.

I guai non finiscono mai, si potrebbe dire, e Wierer si trova nuovamente a fare i conti con condizioni di salute non ideali. Attraverso una Storia pubblicata su Instagram, la campionessa nostrana ha reso nota la sua situazione: “Inizio di stagione top (sorriso amaro), tre volte in 22 giorni“, le parole ironiche di Dorothea, ritratta con l’immagine di un respiratore.

STORIA SU INSTAGRAM DI WIERER

A questo punto c’è da chiedersi cosa farà la nostra portacolori. Lo schedule in Austria prevede una sprint l’8 dicembre, l’inseguimento il giorno dopo e la staffetta il 10 dicembre. Vedremo quale decisione prenderà “Doro“.

Foto: Federico Angiolini