Sci alpino: Ager al comando nella prima prova di St.Moritz. Settima Delago, nona Goggia

Prima prova di discesa libera in quel di St. Moritz, in Svizzera, dove finalmente dovrebbe andare in scena un weekend dedicato alle discipline veloci per la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile.

1.29.93 il crono di Christina Ager, la migliore in questo mercoledì che anticipa le gare (da venerdì a domenica, due discese ed un SuperG). Eccellente la prova della sorpresa austriaca, scesa con il pettorale numero 30.

Alle sue spalle troviamo una delle principali favorite, la slovena Ilka Stuhec, distante 48 centesimi, mentre terza è Nina Ortlieb, a 63 centesimi. Quarto posto per la padrona di casa Michelle Gisin, a 75 centesimi, quinto per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie a 87 centesimi.

La migliore delle italiane è Nicol Delago, settima e distante 1”08 dalla vetta. Bene anche Sofia Goggia, che in gestione ha chiuso in nona piazza a 1”15.

Più indietro le altre azzurre: 19ma Marta Bassino, 20ma Nadia Delago, 25ma Monica Zenoner, 26ma Federica Brignone, 29ma Elena Dolmen, 30ma Laura Pirovano, 31ma Elena Curtoni, 51ma Karoline Pichler, 53ma Teresa Runggaldier, 58ma Roberta Melesi.

Foto: Lapresse