Calendario sci alpino oggi: orari 9 dicembre, programma discesa St. Moritz e gigante Val d’Isere, tv, startlist

Con la speranza di un meteo clemente, la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino si sdoppierà tra Svizzera e Francia. A Sankt Moritz le ragazze dovrebbero disputare la loro prima discesa stagionale (ore 10.30), mentre in Val d’Isère i maschi daranno vita al primo gigante dell’anno dopo la cancellazione di Solden (prima manche alle 9.30, seconda con l’inversione dei 30 alle 13.00).

Prima gara di velocità e primo dominio di Sofia Goggia. L’azzurra ieri ha dimostrato di avere un’onnipotenza totale sulle sue avversarie, lasciando la seconda a 95 centesimi in superG. Oggi va in scena la disciplina più amata della bergamasca, con la prima discesa libera in calendario. Nelle prove l’azzurra ha dimostrato di essere più che presente, e sicuramente la favorita n.1 è lei. Attenzione alle austriache, Mirjam Puchner su tutte, che sono apparse in forma negli allenamenti. Tra le big attese anche la slovena Ilka Stuhec, la padrona di casa Lara Gut Behrami e la statunitense Mikaela Shiffrin. In casa Italia attenzione a Federica Brignone, che aprirà le danze, e Nicole Delago.

La Coppa del Mondo maschile deve ancora entrare nel vivo, praticamente diciamo che deve ancora prendere il via. Si è infatti disputata solo una gara di tutte quelle previste in calendario fino ad ora, lo slalom speciale di Gurgl (Austria). Sono infatti state cancellate le cinque prove veloci previste tra Zermatt/Cervinia e Beaver Creek, più il primo gigante a Solden; sempre per un unico comune denominatore, il maltempo. Sarà quindi oggi l’opening stagionale del gigante, con il classico appuntamento sulla complicatissima Face de Bellevarde. In Val d’Isère si vedrà se le gerarchie sono cambiate, se Marco Odermatt sarà ancora il re incontrastato della disciplina o se qualcuno potrà avvicinarsi al fenomeno elvetico. Da guardare con attenzione Henrik Kristoffersen, faro di una Norvegia che si ritrova senza Lucas Braathen ma con un Atle Lie McGrath al rientro. In casa Italia curiosità per vedere i passi di crescita di Filippo Della Vite, così come ci si attendono risposte da Luca De Aliprandini dopo una stagione negativa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Sankt Moritz e Val d’Isère, valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI

Sabato 9 dicembre

Ore 9.30 Prima manche gigante maschile Val d’Isère (Francia)

Ore 10.30 Discesa libera femminile St. Moritz (Svizzera)

Ore 13.00 Seconda manche gigante maschile Val d’Isère (Francia)

DISCESA ST. MORITZ 2023: LA STARTLIST

1 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

2 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

4 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

5 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

6 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

8 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

9 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

10 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

11 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

12 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

13 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

14 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

15 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

16 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

18 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

19 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

20 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

21 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

22 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

23 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

24 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

25 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

26 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol

27 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic

28 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

29 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

30 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

31 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

32 56417 FEST Nadine 1998 AUT Salomon

33 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol

34 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

35 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

36 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Atomic

37 6295109 ZANONER Monica 1999 ITA Head

38 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

39 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

40 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA Salomon

41 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

42 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

43 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

44 56471 NIEDERWIESER Michelle 1999 AUT Head

45 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head

46 299719 DOLMEN Elena 1997 ITA Salomon

47 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

48 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

49 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

50 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

51 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Kaestle

52 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA Head

53 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

54 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Kaestle

55 155848 NOVA Tereza 1998 CZE

56 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora 1998 ISL

GIGANTE VAL D’ISERE 2023: LA STARTLIST

1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing

3 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

4 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

7 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

8 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

9 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

10 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

11 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

12 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

13 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

14 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

15 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

16 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

17 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

18 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

19 20398 VERDU Joan 1995 AND Head

20 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

21 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

22 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

23 531799 FORD Tommy 1989 USA Head

24 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Head

25 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

26 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

27 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

28 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

29 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

30 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

31 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO

32 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol

33 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl

34 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

35 512234 FISCHBACHER Marco 1997 SUI Stoeckli

36 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar

37 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

38 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

39 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

40 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA Voelkl

41 104710 JORDAN Asher 1999 CAN Atomic

42 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

43 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Rossignol

44 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

45 422722 KINDEM Kaspar 2000 NOR Atomic

46 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

47 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica

48 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

49 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Fischer

50 104697 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol

51 512274 BISSIG Semyel 1998 SUI Atomic

52 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer

53 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

54 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT Salomon

55 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

56 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl

57 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic

58 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

59 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Van deer racing

60 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

61 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

62 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

63 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Fischer

64 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

65 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol

66 180890 SIRVIO Salomo 2001 FIN

67 151350 KUBES David 2002 CZE

68 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol

69 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli

70 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

71 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

Foto: LaPresse