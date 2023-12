LIVE Greenyard Maaseik-Civitanova, Champions League volley in DIRETTA: trasferta in Belgio da non snobbare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della terza giornata della pool E di Champions League femminile di pallavolo tra i belgi del Greenyard Maaseik e la Lube Civitanova. Dopo le due nette vittorie con l’Arcada Galati e sul campo del VK Lvi Praga, la Lube Civitanova affronta la trasferta sul campo del Maaseik, formazione belga dalla grande tradizione che finora ha subito una netta sconfitta interna contro i cechi ed è andato a vincere 3-1 sul campo del Galati.

La formazione marchigiana anche in campionato sembra aver trovato il ritmo giusto dopo un avvio non semplice. la Lube, che arriva dall’importante successo sul campo del Cisterna (1-3) venerdì scorso, ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate e in classifica occupa la quinta posizione a un punto dal Monza. La squadra di Blengini vuole archiviare al più presto la pratica qualificazione e una vittoria oggi, con due sfide delle prossime tre da giocare fra le mura amiche, darebbe alla Lube la quasi certezza di raggiungere i quarti di finale.

Il Greenyard Maaseik non sta attraversando un buon momento in campionato. Nella massima divisione belga, la formazione allenata dall’italiano Fulvio Bertini è al quarto posto con tre sconfitte nelle ultime cinque partite disputate e con 13 punti dopo otto giornate a ben sei lunghezze dalla capolista Roselaere. Domenica scorsa, comunque, la squadra di Bertini ha preso una buona boccata d’ossigeno battendo nettamente 3-0 il fanalino di coda Gent e dunque si appresta ad affrontare questa sfida molto importante piuttosto rinfrancata.

L’alzatore dei belgi è il nazionale estone Renet Vanker, 25 anni, alla terza stagione nelle file del Maaseik, mentre l’opposto è l’esperto belga Jolan Cox, 32 anni, da quattro stagioni nelle file del Maaseik dopo l’unica esperienza fuori dai confini nazionali, in Francia, a Nizza. In banda gioca una conoscenza del campionato italiano, soprattutto in serie A2, il croato Tino Hanzic, 23 anni, che, prima di approdare in Belgio, ha vestito le maglie di Modica, Ottaviano, Cantù e lo scorso anno di Santa Croce e il ceco Adam Bartos, 32 anni, che ha costruito gran parte della sua carriera in Francia, lo scorso anno era al Nantes Reze Metropole ed è approdato in estate al Greenyard. Al centro giocano il ceco Josef Polak, arrivato quest’anno dal Ceske Budejovice e il belga Elias Thys, alla settima stagione con la maglia del Maaseik. Il libero è Martin Perin, alla terza stagione con il Maaseik.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida della terza giornata della pool E di Champions League femminile di pallavolo tra i belgi del Greenyard Maaseik e la Lube Civitanova, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!

Photo LiveMedia/Bianca Simonetti