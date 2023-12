LIVE Freestyle, Skicross Arosa 2023 in DIRETTA: Simone Deromedis deve reagire dopo un avvio da incubo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della terza tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità skicross, in scena tra le nevi svizzere di Arosa. Dopo un esordio negativo in quel di Val Thorens l’Italia andrà in cerca di riscatto, affidandosi chiaramente al leader Simone Deromedis.

Il Campione del Mondo in carica ha strappato il diciassettesimo posto in qualifica, con il chiaro intento di raccogliere una posizione d’alto profilo e raddrizzare così un inizio di stagione estremamente negativo. Ricordiamo infatti che Simone in Francia non è riuscito a qualificarsi in gara-1, fermandosi poi agli ottavi in gara-2.

Fari puntati anche su Federico Tomasoni, secondo dopo le qualificazioni, oltre che su Edoardo Zorzi (ventottesimo in qualifica) Dominik Zuech (quarantunesimo posto per lui) Davide Cazzaniga (quarantaseiesimo) e Yanick Gunsch (quarantasettesimo).

Nel settore femminile andrà invece a caccia di riscatto il fenomeno Sandra Naeslund che, in terra transalpina, ha rotto il suo filone di vittorie consecutive dopo aver chiuso la seconda gara a quarto posto. A contendere il posto alla svedese Mariel Berger Sabbatel, Fanny Smith, Daniela Maier ed Hannah Schmidt.

OA Sport vi offrirà la diretta testuale della terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di skicross ad Arosa. Gobba dopo gobba, roll dopo roll, curva dopo curva, salto dopo salto. Per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 20:15. BUON DIVERTIMENTO!

Foto: Pentaphoto