Skicross, Federico Tomasoni 5° ad Arosa! Deromedis fatica, i fratelli Schmidt vincono in Coppa del Mondo

Ad Arosa (Svizzera) è andata in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. Fa notizia la vittoria dei fratelli canadesi Hannah e Jared Schmidt, capaci di imporsi rispettivamente nella gara femminile e in quella maschile. Jared ha infilato il secondo successo consecutivo dopo quello di Val Thorens e ha allungato in testa alla classifica generale. Alle sue spalle si sono piazzati il connazionale Reece Howden, lo svedese Erik Mobaerg e il tedesco Tobias Mueller.

Federico Tomasoni si è spinto fino in semifinale: terzo posto nella serie dietro al canadese Jared Schmidt e allo svedese Erik Mobaerg, poi quinto posto finale imponendosi nella Small Final. Simone Deromedis sta faticando parecchio in questo avvio di stagione. Il Campione del Mondo non è riuscito a invertire la rotta dopo il poco esaltante appuntamento di Val Thorens ed è uscito ai sedicesimi di finale, chiudendo al terzo posto nella serie vinta dallo statunitense Tyler Wallasch davanti all’austriaco Tristan Takats. Fuori ai sedicesimi anche Dominik Zuech. Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch e Davide Cazzaniga sono stati eliminati ai trentaduesimi di finale.

Sandra Naeslund ha frenato nuovamente. La fuoriclasse svedese era reduce da diciotto vittorie consecutive nel massimo circuito internazionale itinerante, ma venerdì si è fermata al quarto posto in quel di Val Thorens e oggi non è andata oltre la quinta piazza. A trionfare è stata la canadese Hannah Schmidt in una clamorosa finale dove la francese Marielle Berger Sabbatel, la canadese Marielle Thompson e l’austriaca Christina Foedermayr non hanno raggiunto il traguardo e sono state classificate al secondo posto. Si tornerà in gara il prossimo 21 dicembre a Innichen (Italia).

