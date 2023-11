Biathlon, i convocati dell’Italia per Östersund. Vittozzi e Wierer guidano la truppa azzurra, torna Hofer

La lunga attesa sta per volgere al termine in vista della Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024, che scatterà ufficialmente sabato 25 novembre a Östersund. In Svezia il round inaugurale della stagione per il circuito maggiore si svilupperà di fatto su otto giorni, con gli inseguimenti che chiuderanno la settimana di gare domenica 3 dicembre.

L’Italia comincia un nuovo inverno con ambizioni importanti e si presenta nella località scandinava con 11 atleti (6 donne, 5 uomini). Il direttore tecnico azzurro Klaus Höllrigl ha convocato Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer (febbricitante ed in dubbio per le gare di questo weekend), Samuela Comola, Rebecca Passler e la debuttante Beatrice Trabucchi al femminile e Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni e Lukas Hofer al maschile.

“Arriviamo bene a livello generale alle gare di Östersund. Vittozzi ha avuto una buona preparazione estiva, senza intoppi, così come Wierer anche se ha avuto un po’ di febbre nell’ultimo periodo. Sono convinto che entrambe faranno una buona partenza. E pure le altre ragazze sparano bene, sono in fiducia, possiamo partire con una bella autostima“, dichiara il DT della Nazionale.

“In campo maschile Giacomel e Bionaz nei raduni al nord hanno fatto bene, Zeni e Braunhofer proseguono il loro apprendimento, hanno lavorato con fiducia in estate. Da Braunhofer ci aspettiamo un passo avanti, specialmente sugli sci, mentre Zeni deve accrescere la sua esperienza a questi livelli e ha bisogno di imparare con pazienza. Il nostro team è in crescita e l’età media a parte i senatori è abbastanza bassa“, il commento di Höllrigl.

Sul ritorno di Hofer dopo essere rimasto ai box sostanzialmente per l’intera stagione 2022-2023: “Ha fatto un test positivo nelle selezioni svolte in Val Martello settimana scorsa. Al momento non ha problemi fisici, si è meritato la convocazione per la Svezia, vedremo in gara quanto valgono i suoi tempi realizzati recentemente“.

CONVOCATI ITALIA BIATHLON PER ÖSTERSUND

FEMMINILE: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler, Hannah Auchentaller, Beatrice Trabucchi.

MASCHILE: Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Lukas Hofer.

Foto: Fisi/Pentaphoto