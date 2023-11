Biathlon, Coppa del Mondo Östersund 2023. Fourcade come la Francia del calcio contro Gibilterra... ha fatto centro 14 volte!

La macro-tappa inaugurale della Coppa del Mondo di biathlon entra nel vivo dopo il prologo vissuto nel weekend. Alle prove miste e alle individuali disputatesi nei giorni scorsi, sta per fare seguito un lungo programma composto da staffetta monosesso, sprint e inseguimento.

Nessun problema per Östersund, località abituata a organizzare appuntamenti di primo piano. Il capoluogo dello Jämtland, già teatro dei Mondiali maschili del 1970, è entrato nel calendario del circuito maggiore a partire dal 1988-89. Con l’avvento del XXI secolo ha spesso recitato il ruolo di ouverture (come sta accadendo in questo 2023-24) e organizzato altre due manifestazioni iridate.

Comprendendo quella di domenica 26 novembre, in campo maschile Östersund ha ospitato 78 gare individuali di primo livello (24 venti km, 29 sprint, 20 inseguimenti, 5 mass start). A esse vanno aggiunte 15 staffette. Davvero anomalo, dunque, che l’impianto svedese non sia stato inserito nel programma della stagione 2024-25, quando dovrebbe mancare all’appello per la prima volta dal 2000-01.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 1 – SETTORE MASCHILE

Località: Östersund (Svezia)

Prima volta in calendario: febbraio 1970 (Mondiali)

Prima tappa di Coppa del Mondo ospitata: marzo 1989

Si è gareggiato l’ultima volta nel: marzo 2023

Grandi eventi organizzati:

Mondiali 1970, 2008 e 2019

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Giovedì: Staffetta

Sabato: Sprint

Domenica: Inseguimento

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

FOURCADE Martin [FRA] – 14 vittorie

(5 IN, 5 SP, 4 PU) da novembre 2011 a dicembre 2019

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

Mondiali 2019 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

Mondiali 2019 (PU) – PIDRUCHNYI Dmytro [UKR]

Mondiali 2019 (IN) – PEIFFER Arnd [GER]

Mondiali 2019 (MS) – WINDISCH Dominik [ITA]

2019, dicembre (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2019, dicembre (SP) – FOURCADE Martin [FRA]

2021, marzo (SP) – HOFER Lukas [ITA]

2021, marzo (PU) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

2021, marzo (MS) – DESTHIEUX Simon [FRA]

2021, dicembre (SP) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]

2021, dicembre (PU) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåst. [NOR]

2023, marzo (IN) – DOLL Benedikt [GER]

2023, marzo (MS) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]

2023, novembre (IN) – REES Roman [GER]

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

9 (3-3-3) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

7 (0-1-6) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

6 (1-3-2) – BØ Tarjei [NOR]

4 (2-2-0) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]

4 (2-1-1) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]

3 (0-1-2) – FAK Jakov [SLO]

2 (2-0-0) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

2 (1-1-0) – HOFER Lukas [ITA]

2 (0-1-1) – JACQUELIN Emilien [FRA]

1 (1-0-0) – BABIKOV Anton [RUS]

1 (1-0-0) – PIDRUCHNYI Dmytro [UKR]

1 (1-0-0) – DOLL Benedikt [GER]

1 (1-0-0) – REES Roman [GER]

1 (0-1-0) – EDER Simon [AUT]

1 (0-1-0) – LOGINOV Alexander [RUS]

1 (0-1-0) – ILIEV Vladimir [BUL]

1 (0-1-0) – GUIGONNAT Antonin [FRA]

1 (0-1-0) – LATYPOV Eduard [RUS]

1 (0-1-0) – GIACOMEL Tommaso [ITA]

1 (0-1-0) – DALE Johannes [NOR]

1 (0-1-0) – STRELOW Justus [GER]

1 (0-0-1) – ELISEEV Matvey [RUS]

1 (0-0-1) – PERROT Eric [FRA]

N.B. : vengono riportati tutti gli uomini formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche o impedimenti di altra natura.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

76 (34-22-20) – NORVEGIA

43 (16-11-16) – FRANCIA

28 (7-10-11) – GERMANIA [All-Inclusive]

27 (4-12-11) – RUSSIA

9 (3-6-0) – SVEZIA

8 (1-3-4) – AUSTRIA

7 (4-1-2) – ITALIA

6 (2-2-2) – BIELORUSSIA

6 (0-4-2) – REP.CECA

5 (2-1-2) – URSS

5 (1-1-3) – SLOVENIA

3 (1-1-1) – FINLANDIA

3 (1-1-1) – UCRAINA

3 (0-1-2) – USA

2 (1-1-0) – POLONIA

1 (1-0-0) – CANADA

1 (0-1-0) – BULGARIA

1 (0-0-1) – LETTONIA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

11 marzo 1989 – PASSLER Johann (SP)

5 dicembre 1996 – PALLHUBER Wilfried (IN)

17 marzo 2019 – WINDISCH Dominik (IN) {Mondiali}

19 marzo 2021 – HOFER Lukas (SP)

2° posto

9 marzo 2023 – GIACOMEL Tommaso (IN)

3° posto

9 dicembre 1995 – CARRARA Pieralberto (IN)

20 marzo 2021 – HOFER Lukas (PU)

ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’

HOFER Lukas

Gare disputate: 36

Vittorie: 1

Podi: 2

Ingressi nella top-ten: 8

GIACOMEL Tommaso

Gare disputate: 9

Podi: 1

Ingressi nella top-ten: 3

BIONAZ Didier

Gare disputate: 7

Miglior risultato: 17° posto (IN marzo 2023)

BRAUNHOFER Patrick

Gare disputate: 3

Miglior risultato: 19° posto (IN marzo 2023)

ZENI Elia

Gare disputate: 2

Miglior risultato: 40° posto (IN marzo 2023)

Vanta presenze senza ingressi in zona punti anche Daniele Cappellari.

STAFFETTE, PODI ULTIMO DECENNIO

2019, Mondiali – NORVEGIA, Germania, Russia

2019, dicembre – NORVEGIA, Francia, Italia

2021, dicembre – NORVEGIA, Francia, Russia

2023, marzo – NORVEGIA, Francia, Germania

STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA

3° posto

14 marzo 1993 – (Leitgeb, Pallhuber, Zitturi, Mutschelchner)

14 dicembre 1997 – (Favre, Pallhuber, Carrara, Cattarinussi)

7 dicembre 2019 – (Hofer, Bormolini, Cappellari, Windisch D.)

Foto: La Presse