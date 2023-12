Biathlon, IBU Cup Junior 2023: l’Italia conquista il terzo posto nella staffetta a squadre miste

È proseguita oggi in Val Ridanna (Italia) la seconda tappa dell’IBU Cup Junior 2023-2024 di biathlon. Dopo le due sprint di mercoledì, si sono disputate in queste ultime ore le due staffette miste (quella a squadre e quella a coppie) e il divertimento non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nella staffetta a squadre miste è arrivato un buon terzo posto per l’Italia. Il quartetto formato da Davide Compagnoni, Nicolò Betemps, Astrid Plosch e Fabiana Carpella ha disputato una prova di spessore sia sugli sci sia al poligono, dove sono state usate solamente soltanto cinque ricariche, e ha chiuso con il tempo di 1:10:50.1, facendo peggio soltanto dell’Ucraina (Kinash, Chykhar, Merkushyna, Horodna) prima in 1:09:58.2 (0+7), e della Germania (Nechwatal, Pfund, Siegismund, Nussbicker), seconda a 13”9 dalla vetta (0+7). Quarta la Francia a 1’15” (2+14), mentre ha terminato in quinta posizione a 3’31” (1+13) la Slovenia

Niente podio invece per l’Italia nella staffetta a coppie miste. Qui hanno ottenuto il massimo Lukas Haslinger e Anna Andexer: i due austriaci si sono resi protagonisti di un’ottima gara e si sono imposti con un vantaggio di 1’05” (2+11) sulla Francia (Geny, Bertrand), seconda, e 1’18” (2+13) sulla Germania (Kesper, Fichtner), terza. Quarta la Repubblica Ceca a 1’28” (0+6), mentre ha chiuso in quinta piazza l’Italia di Cesare Lozza e Birgit Schoelzhorn, con un ritardo di 48”1 (0+13) dalla vetta.

Foto: Federico Angiolini