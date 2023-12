Combinata nordica, Westvold Hansen imbattibile! La norvegese continua a dominare, 15a Dejori

Prometteva scintille e spettacolo la frazione di fondo della Gundersen di Ramsau (Austria), valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di combinata nordica femminile. Per una volta, il discorso vittoria era aperto, e se ci fosse stato bisogno di un’ulteriore dimostrazione della classe incredibile di Gyda Westvold Hansen questa è arrivata. Dopo un inseguimento di 5km si è dovuta ancora arrendere Ida Marie Hagen (2a a +42″), inchinandosi al predominio della connazionale.

Il segmento di salto, previsto nella mattinata, è stato cancellato per motivi di sicurezza legati a condizioni meteo proibitive sul trampolino piccolo austriaco. Per stilare l’ordine di partenza ed i distacchi di questi 5km sono quindi stati presi in considerazione i risultati del salto provvisorio di gara andato in scena nella giornata di ieri. Hansen quindi, partiva con 32″ di margine sulla connazionale Ida Marie Hagen, di gran lunga la miglior fondista del circuito.

E’ stata quindi una frazione di fondo con il fiato sospeso, con Hagen che continuava a tirare giù secondi rispetto alla connazionale: 29″ dopo 1200 metri, 22″ a metà gara e 20″ dopo 3.7km. A questo punto però si è capito che la rincorsa di Hagen era arrivata alla fine, con Hansen che ha inserito un’ulteriore marcia nel fondo, che di solito non deve mai usare, legittimando il suo dominio e il ruolo di assoluta n.1 del settore femminile. Non si interrompe così la striscia di vittorie in Coppa del Mondo della norvegese, che non perde dal marzo 2022, quando non ha portato a termine la gara di Schonach (Germania). Hagen si deve accontentare della seconda posizione, a 42″ dalla testa. Podio completato dalla giovanissima finlandese Minja Korhonen, 3a all’arrivo (+1’41”) e alla prima top-3 in carriera.

Quarta al traguardo la tedesca Nathalie Armbruster (+2’00”) e quinta piazza per la tedesca Lisa Hirner (+2’06”). Per quanto riguarda l’Italia nessun exploit, con la posizione del salto di ieri che è stata più o meno rispettata. La migliore è Daniela Dejori, 15a al traguardo con un ritardo di 3’12”; mentre due posizioni più indietro, al diciassettesimo posto, troviamo Veronica Gianmoena (+3’32”). Domani prima individual compact della storia, con Hansen che dopo la prestazione di oggi nel fondo è attesa da un altro esame, ma non può non essere considerata la favorita.

Foto: LaPresse