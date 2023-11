Biathlon, Coppa del Mondo Östersund 2023. La località svedese è una “Wiererlandia”!

Assimilato il “prologo” del 25-26 novembre, la Coppa del Mondo di biathlon prosegue a spron battuto, apprestandosi ad affrontare nella sua interezza la maxi-tappa inaugurale di Östersund. Nei prossimi giorni si susseguiranno una staffetta, una sprint e un inseguimento.

La cittadina svedese è solita mandare in scena una competizione dopo l’altra. D’altronde, parliamo di una “grande classica”. Entrata nel calendario del massimo circuito rosa a partire dal 1988-89, la capitale dello Jämtland si è tramutata in un appuntamento fisso a partire dal III millennio, organizzando peraltro due Mondiali (2008, 2019).

Comprendendo quella di domenica 26 novembre, nel settore femminile Östersund ha ospitato 77 gare individuali di primo livello (23 quindici km, 29 sprint, 20 inseguimenti, 5 mass start). A esse vanno aggiunte 14 staffette. Alla luce di quanto esposto, va considerata un’anomalia l’annunciata assenza dell’impianto svedese dal programma della stagione 2024-25.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 1 – SETTORE FEMMINILE

Località: Östersund (Svezia)

Prima volta in calendario: marzo 1989

Si è gareggiato l’ultima volta nel: marzo 2023

Grandi eventi organizzati: Mondiali 2008 e 2019

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Mercoledì: Staffetta

Venerdì: Sprint

Domenica: Inseguimento

ATLETE PIU’ VINCENTI IN ASSOLUTO

BERGER Tora [NOR] – 5 vittorie

(1 IN, 2 SP, 2 PU) da dicembre 2009 a dicembre 2012

WIERER Dorothea [ITA] – 5 vittorie

(2 IN, 1 SP, 2 MS) da dicembre 2015 a marzo 2023

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

Mondiali 2019 (SP) – KUZMINA Anastasiya [SVK]

Mondiali 2019 (PU) – HERRMANN-WICK Denise [GER]

Mondiali 2019 (IN) – ÖBERG Hanna [SWE]

Mondiali 2019 (MS) – WIERER Dorothea [ITA]

2019, dicembre (SP) – WIERER Dorothea [ITA]

2019, dicembre (SP) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]

2021, marzo (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2021, marzo (PU) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

2021, marzo (MS) – TANDREVOLD Ingrid Land. [NOR]

2021, dicembre (SP) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]

2021, dicembre (PU) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

2023, marzo (IN) – WIERER Dorothea [ITA]

2023, marzo (MS) – WIERER Dorothea [ITA]

2023, novembre (IN) – VITTOZZI Lisa [ITA]



ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

9 (5-2-2) – WIERER Dorothea [ITA]

4 (1-2-1) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]

3 (1-2-0) – VITTOZZI Lisa [ITA]

3 (1-1-1) – TANDREVOLD Ingrid [NOR]

3 (0-1-2) – PIDHRUSHNA-BILOSIUK Olena [UKR]

3 (0-1-2) – DZHIMA Yuliia [UKR]

2 (2-0-0) – ÖBERG Hanna [SWE]

2 (1-1-0) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]

2 (1-0-1) – DAVIDOVA Marketa [CZE]

2 (0-1-1) – SEMERENKO Valj [UKR]

2 (0-1-1) – SIMON Julia [FRA]

2 (0-1-1) – PREUSS Franziska [GER]

2 (0-0-2) – SOLA Hanna [BLR]

1 (0-1-0) – YURLOVA-PERCHT Ekaterina [RUS]

1 (0-1-0) – ALIMBEKAVA Dzinara [BLR]

1 (0-1-0) – ÖBERG Elvira [SWE]

1 (0-0-1) – GLAZYRINA Ekaterina [RUS]

1 (0-0-1) – JEANMONNOT Lou [FRA]

1 (0-0-1) – VOIGT Vanessa [GER]

N.B. : vengono riportate tutte le donne formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

42 (15-8-19) – GERMANIA

34 (15-13-6) – NORVEGIA

32 (10-13-9) – RUSSIA

21 (3-12-6) – FRANCIA

16 (7-5-4) – SVEZIA

16 (5-5-6) – BIELORUSSIA

15 (6-6-3) – ITALIA

13 (0-5-8) – UCRAINA

12 (4-3-5) – FINLANDIA

8 (4-1-3) – REP.CECA

6 (1-1-4) – BULGARIA

3 (2-1-0) – SLOVACCHIA

3 (1-1-1) – SLOVENIA

2 (1-1-0) – CINA

2 (1-1-0) – AUSTRIA

2 (1-0-1) – POLONIA

2 (1-0-1) – URSS

2 (0-1-1) – CANADA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

3 dicembre 2015 – WIERER Dorothea (IN)

17 marzo 2019 – WIERER Dorothea (MS) {Mondiali}

1 dicembre 2019 – WIERER Dorothea (SP)

9 marzo 2023 – WIERER Dorothea (IN)

12 marzo 2023 – WIERER Dorothea (MS)

26 novembre 2023 – VITTOZZI Lisa (IN)

2° posto

11 marzo 1993 – SANTER Nathalie (IN)

5 dicembre 2015 – SANFILIPPO Federica (SP)

6 dicembre 2015 – WIERER Dorothea (PU)

12 marzo 2019 – VITTOZZI Lisa (SP) {Mondiali}

19 marzo 2021 – WIERER Dorothea (SP)

9 marzo 2023 – VITTOZZI Lisa (IN)

3° posto

13 marzo 1993 – SANTER Nathalie (SP)

7 dicembre 2014 – WIERER Dorothea (PU)

4 dicembre 2016 – WIERER Dorothea (PU)

ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’

WIERER Dorothea

Gare disputate: 33

Vittorie: 5

Podi: 9

Ingressi nella top-ten: 15

VITTOZZI Lisa

Gare disputate: 26

Vittorie: 1

Podi: 3

Ingressi nella top-ten: 8

AUCHENTALLER Hannah

Gare disputate: 4

Miglior risultato: 17° posto (IN marzo 2023)

PASSLER Rebecca

Gare disputate: 4

Miglior risultato: 20° posto (IN novembre 2023)

COMOLA Samuela

Gare disputate: 5

Miglior risultato: 27° posto (IN novembre 2023)

TRABUCCHI Beatrice

Gare disputate: 1

Unico risultato: 74° posto (IN novembre 2023)

Vanta presenze senza ingressi in zona punti anche Michela Carrara.

STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI

2019, Mondiali – NORVEGIA, Svezia, Ucraina

2019, dicembre – NORVEGIA, Svizzera, Svezia

2021, dicembre – FRANCIA, Bielorussia, Svezia

2023, marzo – NORVEGIA, Francia, Germania

STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA

L’Italia non è mai salita sul podio in una staffetta monosesso disputata a Östersund. Il miglior risultato è rappresentato dal 4° posto ottenuto nel marzo 2023 (Passler, Wierer, Comola, Vittozzi).

Foto: Fisi-Pentaphoto