Biathlon, Lisa Vittozzi conclude in nona posizione nella Sprint femminile a Oestersund, vittoria di Jeanmonnot

Calato il sipario sulla Sprint femminile di Oestersund, tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024. In terra svedese la prova sui due poligoni ha tenuto banco su un tracciato non difficilissimo, che per questo ha richiesto grande precisione nelle serie di tiro. Nevicata abbondante e temperature basse, con picchi da -15°C ad accompagnare le atlete, tutte belle intabarrate per questo.

Lisa Vittozzi, colpita da un attacco febbrile poco prima della staffetta femminile, non era al 100% della condizione e la sua prestazione sugli sci stretti ha inciso. La sappadina, comunque, ha trovato un’ottima prestazione al poligono con 10 bersagli centrati, concludendo in top-10 (nona posizione) con un ritardo di 33.7 dalla vetta.

La francese Lou Jeanmonnot si è imposta, anche lei con lo zero al poligono, con un margine di vantaggio di 8.5 sulla norvegese Karoline Offigstad Knotten (1+0) e di 17.6 sull’altra esponente del Team Norge, Juni Arnekleiv (0+1). Per la transalpina è la prima vittoria nel massimo circuito internazionale. A completare il quadro della top-5 le due tedesche Franziska Preuss (1+1) a 18.3 e Vanessa Voigt (0+1) a 20.0.

Da segnalare che nella top-10 le norvegesi siano ben quattro, citando anche Ingrid Landmark Tandrevold (0+2) in sesta posizione a 23.8 e Marthe Krakstad Johansen (0+0) settima a 27.6, oltre alla prestazione eccellente nelle frazioni di fondo della svedese Elvira Oeberg (miglior tempo), che ha pagato dazio nelle serie di tiro (1+2), classificandosi undicesima a 36.2. Con questo risultato Preuss e Knotten sono in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo.

Dorothea Wierer ha concluso al 17° posto (1+0) a 55.8, a precedere un’ottima Rebecca Passler 18ma (0+0) a 56.6. Fuori dalla zona punti Samuela Comola (1+0) 44ma a 2:04.8, Hannah Auchentaller (0+1) 54ma a 2:19.4 e Beatrice Trabucchi (1+2), alla seconda gara in Coppa del Mondo, 67ma a 2:46.6. Qualificate per l’inseguimento di domenica Vittozzi, Wierer, Passler, Comola e Auchentaller.

Foto: Federico Angiolini