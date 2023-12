Slittino naturale, Patrick Pigneter ed Evelin Lanthaler vincono in Coppa del Mondo a Kühtai

L’Italia cala il tris e completa il fine settimana perfetto a Kühtai, in Austria, sede della prima tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista naturale 2023-2024: dopo la vittoria di ieri dei fratelli Lambacher nel doppio, oggi arrivano i successi nei singoli di Patrick Pigneter ed Evelin Lanthaler.

Nella gara maschile Patrick Pigneter era in testa già dopo la prima manche, chiusa in 54”44, mentre nella seconda run è bastato il terzo crono all’azzurro per vincere in 1’49”25, con appena 0″02 di vantaggio sull’austriaco Michael Scheikl. Completa il podio l’altro azzurro Florian Clara, terzo a 0”46 grazie al miglior tempo nella seconda manche, che gli ha permesso di rimontare dal quinto posto della prima run. In casa Italia arrivano anche la quarta piazza di Matthias Lambacher a 0”61 e la sesta di Daniel Gruber a 0”78.

Nella prova femminile affermazione di Evelin Lanthaler, la quale domina facendo segnare il miglior tempo in entrambe le run per un crono complessivo di 1’50”18, con 1”26 di vantaggio sull’austriaca Riccarda Rütz, seconda, ed 1”53 di margine sull’altra austriaca Tina Unterberger. Bene anche le altre azzurre: quarto posto per Daniela Mittermair a 2”00, quinta Tina Stuffer a 3”17, settima Jenny Castiglioni a 3”25.

Foto: FISI/Pentaphoto