Biathlon, Lisa Vittozzi nona nell’inseguimento a Oestersund, vince ancora Jeanmonnot

Calato il sipario sull’inseguimento femminile di Oestersund, tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024. In terra svedese la prova sui quattro poligoni ha tenuto banco su un tracciato non difficilissimo, che per questo ha richiesto grande precisione nelle serie di tiro. Temperature basse, con picchi da -15°C ad accompagnare le atlete, tutte belle intabarrate per questo.

Ha dovuto fare di necessità virtù Lisa Vittozzi. La condizione per il virus influenzale non è eccezionale e, nello stesso tempo, anche gli sci non le hanno dato una grossa mano. Alla fine della fiera, una buona prova, con un solo errore nell’ultimo poligono in piedi, che è valsa un altro nono posto (+1:22.3), replicando il medesimo piazzamento della Sprint del 1° dicembre.

A proposito di replica, strepitosa prestazione di Lou Jeanmonnot. Dopo aver ottenuto la prima vittoria in carriera nella specialità dei due poligoni, la transalpina si è ripetuta, trovando un fantastico zero nelle sessioni di tiro e tenendo botta a una Franziska Preuss che sembrava indirizzata verso il successo di questa pursuit. Jeanmonnot, infatti, ha prevalso in un arrivo in volata, sorprendendo la tedesca in vista dell’arrivo. E così Preuss, dopo aver perso per pochissimo la 15 km Individuale da Vittozzi, si è dovuta inchinare alla francese di 0.3. Teutonica che mantiene il pettorale giallo, ma vede avvicinarsi proprio Jeanmonnot distante tre punti in classifica (200 vs 197). Una classifica generale nella quale la sappadina è quinta con 154 punti.

Si conferma la grande prova di squadra della Germania, visto il terzo gradino del podio di Vanessa Voigt (0+0+0+1) a 18.5, convincente come non mai nelle frazioni di fondo, ben sostenuta da materiali decisamente performanti. A completare il quadro della top-5 sono state le due norvegesi Juni Arnekleiv (0+0+0+1) a 24.7 e Ingrid Landmark Tandrevold (0+0+1+1) a 35.9. Niente podio per le sorelle Oeberg: Hanna (1+0+0+1) ha concluso sesta a 1:03.2, mentre Elvira (0+1+1+2) decima a 1:27.8 con sessioni di tiro non all’altezza delle migliori.

Per quanto riguarda il resto della truppa azzurra, Dorothea Wierer ha commesso solo un errore nel primo poligono in piedi ed è stata autrice di una prova positiva, chiusa in 14ma piazza a 1:53.4, mentre Rebecca Passler (2+0+2+0) ha terminato 29ma a 3:58.0 e Samuela Comola (0+0+1+0) 31ma a 4:06.8.

