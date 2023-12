Biathlon, startlist inseguimento femminile Oestersund 2023: orari, programma, tv, distacchi, italiane in gara

Domenica 3 dicembre (ore 14.00) si disputerà l’inseguimento femminile di Oestersund, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. In terra svedese andrà in scena la prima gara dell’anno in questo format che prevede 10 km sugli sci di fondo e quattro passaggi al poligono (due serie a terra e due in piedi), con l’obbligo di percorrere un giro di penalità per ogni errore al tiro. Si preannuncia grande spettacolo nella località scandinava.

La francese Lou Jeanmonnot scatterà davanti a tutte dopo il trionfo nella sprint del venerdì. La transalpina ha un vantaggio di nove secondi sulla norvegese Karoline Knotten e 18” sull’altra norvegese Juni Arnekleiv, mentre le tedesche Franziska Preuss e Vanessa Voigt inseguono rispettivamente a 18” e 20”. Più indietro le norvegesi Ingrid Tandrevold a 24” e Marthe Johansen a 28”.

La nostra Lisa Vittozzi si è fermata al nono posto nella sprint e dovrà inseguire con un ritardo di 34′‘. La sappadina ha tutte le carte in regola per poter recuperare e agguantare un risultato di tutto rispetto. Proveranno a risalire anche Dorothea Wierer e Rebecca Passler, rispettivamente 17ma a 56” e 18ma a 57”.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dell’inseguimento femminile di Oestersund, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su IBU Live Tv, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO INSEGUIMENTO FEMMINILE OESTERDUND

Domenica 3 dicembre

Ore 14.00 Inseguimento femminile a Oestersund – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA INSEGUIMENTO FEMMINILE A OESTERSUND: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: IBU Live Tv, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST INSEGUIMENTO FEMMINILE OESTERSUND

1 JEANMONNOT Lou FRA 0:00

2 y KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 0:09

3 b ARNEKLEIV Juni NOR 0:18

4 y PREUSS Franziska GER 0:18

5 VOIGT Vanessa GER 0:20

6 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0:24

7 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 0:28

8 GUIGONNAT Gilonne FRA 0:33

9 VITTOZZI Lisa ITA 0:34

10 BRORSSON Mona SWE 0:35

11 OEBERG Elvira SWE 0:36

12 CHEVALIER Chloe FRA 0:40

13 PERSSON Linn SWE 0:41

14 OEBERG Hanna SWE 0:42

15 HAECKI-GROSS Lena SUI 0:50

16 r SIMON Julia FRA 0:51

17 WIERER Dorothea ITA 0:56

18 PASSLER Rebecca ITA 0:57

19 HETTICH-WALZ Janina GER 0:57

20 CHAUVEAU Sophie FRA 1:04

21 GROTIAN Selina GER 1:04

22 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:06

23 LIE Lotte BEL 1:07

24 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1:19

25 LAMPIC Anamarija SLO 1:24

26 STREMOUS Alina MDA 1:27

27 GASPARIN Elisa SUI 1:33

28 TOMINGAS Tuuli EST 1:37

29 DIMITROVA Valentina BUL 1:38

30 STEINER Tamara AUT 1:39

31 BASERGA Amy SUI 1:40

32 KEBINGER Hanna GER 1:41

33 BULINA Sanita LAT 1:44

34 GASPARIN Aita SUI 1:44

35 KUELM Susan EST 1:45

36 BENDIKA Baiba LAT 1:46

37 DAVIDOVA Marketa CZE 1:52

38 SKOGAN Marit Ishol NOR 1:53

39 IRWIN Deedra USA 1:55

40 MINKKINEN Suvi FIN 1:55

41 SCHNEIDER Sophia GER 1:56

42 JOHANSSON Tilda SWE 2:00

43 MEIER Lea SUI 2:02

44 COMOLA Samuela ITA 2:05

45 GANDLER Anna AUT 2:07

46 MAKA Anna POL 2:07

47 REMENOVA Zuzana SVK 2:08

48 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 2:09

49 DMYTRENKO Khrystyna UKR 2:10

50 OBERTHALER Kristina AUT 2:15

51 PEIFFER Benita CAN 2:18

52 SIDOROWICZ Natalia POL 2:18

53 GHILENKO Alla MDA 2:19

54 AUCHENTALLER Hannah ITA 2:19

55 HRISTOVA Lora BUL 2:21

56 JISLOVA Jessica CZE 2:22

57 KOCERGINA Natalja LTU 2:25

58 DICKSON Emily CAN 2:27

59 MAKAROVA Aliona MDA 2:28

60 REMENOVA Maria SVK 2:28

Foto: Federico Angiolini