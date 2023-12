Beach volley, due coppie azzurre nel “salotto buono” del circuito mondiale. Da domani il via delle Finals a Doha

Doppia coppia azzurra al via da domani nelle Finals del Volleyball World Beach Volley Tour 2023, il torno ad inviti che vede protagoniste le prime dieci coppie al mondo del circuito maschile e femminile. Un appuntamento a inviti che non distribuisce punti per la qualificazione olimpica ma si tratta di un torneo molto ricco destinato a regalare spettacolo ed emozioni, con tutte partite di livello straordinario.

La formula del torneo prevede due gironi da cinque squadre ciascuno con la formula all’italiana. La prima classificata di ogni girone è già qualificata per le semifinali, la seconda e la terza dei due gironi si sfidano tra loro nei quarti di finale per decretare le altre due semifinaliste, dopodichè si disputano semifinali e finali.

Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che hanno centrato in extremis l’ingresso nelle Finals con il secondo posto di Joao Pessoa, sono stati inseriti nella pool A con Perusic/Schweiner, Losiak/Bryl, Partain/Benesh e Cherif/Ahmed. Gli azzurri debutteranno domani alle 13.00 con una sfida stellare contro i campioni del mondo cechi Perusic/Schweiner che hanno battuto per la prima volta in stagione ai quarti di finale di Joao Pessoa dopo aver subito due sconfitte. Sempre domani alle 18.00 Nicolai/Cottafava affronteranno i padroni di casa Cherif/Ahmed che li avevano sconfitti nel girone di Joao Pessoa ma che nei precedenti sono 2-2.

Alex Ranghieri e Adrian Carambula, invece, sono inseriti nella Pool B con Mol/Sorum, Ahman/Hellvig, George/Andrè e Ehlers/Wickler. Domani la coppia azzurra sarà in campo per un solo match alle 19.00 contro i campioni europei e vice-campioni del mondo svedesi Ahmann/Hellvig. Nell’unico precedente a Tepic furono gli scandinavi ad avere la meglio in due set.

TORNEO FEMMINILE

Pool A. Domani 11.00: Hughes/Cheng (Usa)-Müller/Tillmann (Ger), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Tina/Anastasija (Lat). 16.00: Hughes/Cheng (Usa)-Melissa/Brandie (Can), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Müller/Tillmann (Ger). 7/12 11.00: Tina/Anastasija (Lat)-Melissa/Brandie (Can), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Hughes/Cheng (Usa). 16.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Melissa/Brandie (Can), Tina/Anastasija (Lat)-Müller/Tillmann (Ger). 8712 12.00: Melissa/Brandie (Can)-Müller/Tillmann (Ger), Hughes/Cheng (Usa)-Tina/Anastasija (Lat).

Pool B. Domani 12.00: Mariafe/Clancy (Aus)-Huberli/Brunner (Sui), Nuss/Kloth (Usa)-Tainá/Victoria (Bra). 17.00: Nuss/Kloth (Usa)-Hüberli/Brunner (Sui), Mariafe/Clancy (Aus)-Stam/Schoon (Ned). 7/12 12.00: Tainá/Victoria (Bra)-Stam/Schoon (Ned), Nuss/Kloth (Usa)-Mariafe/Clancy (Aus). 17.00: Nuss/Kloth (Usa)-Stam/Schoon (Ned), Tainá/Victoria (Bra)-Hüberli/Brunner (Sui). 8/12 13.00: Stam/Schoon (Ned)-Hüberli/Brunner (Sui), Mariafe/Clancy (Aus)-Tainá/Victoria (Bra)

TORNEO MASCHILE

Pool A. Domani 13.00: Perusic/Schweiner (Cze)-Cottafava/Nicolai (Ita), Cherif/Ahmed (Qat)-Łosiak/Bryl (Pol). 18.00: Perusic/Schweiner (Cze)-Partain/Benesh (Usa), Cherif/Ahmed (Qat)-Cottafava/Nicolai (Ita). 7/12 13.00: Łosiak/Bryl (Pol)-Partain/Benesh (Usa), Cherif/Ahmed (Qat)-Perusic/Schweiner (Cze). 18.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Partain/Benesh (Usa), Łosiak/Bryl (Pol)-Cottafava/Nicolai (Ita). 8/12 14.00: Partain/Benesh (Usa)-Cottafava/Nicolai (Ita), Perusic/Schweiner (Cze)-Łosiak/Bryl (Pol).

Pool B. Domani 14.00: Åhman/Hellvig (Swe)-Ehlers/Wickler (Ger), Mol/Sørum (Nor)-George/Andre (Bra). 19.00: Mol/Sørum (Nor)-Ehlers/Wickler (Ger), Åhman/Hellvig (Swe)-Carambula/Ranghieri (Ita). 7/12 14.00: George/Andre (Bra)-Carambula/Ranghieri (Ita), Mol/Sørum (Nor)-Åhman/Hellvig (Swe). 19.00: Mol/Sørum (Nor)-Carambula/Ranghieri (Ita), George/Andre (Bra)-Ehlers/Wickler (Ger). 15.00: Carambula/Ranghieri (Ita)-Ehlers/Wickler (Ger), Åhman/Hellvig (Swe)-George/Andre (Bra)

Foto Fivb