Basket: la Reyer Venezia dura tre quarti, poi cede con i London Lions

Si è appena conclusa al Taliercio di Venezia le sfida tra la Reyer Venezia e i London Lions, match valevole per la decima giornata dell’EuroCup di basket. Prima della palla a due gli inglesi erano secondi con sette vittorie all’attivo, mentre i veneti erano sesti con quattro successi. Ecco come è andata.

Buona partenza di Venezia, che si porta subito sul 5-1, ma gli inglesi non mollano e subito rientrano in gioco. Riallunga la Reyer sul 12-4, ma continua a inseguire la formazione di Londra, che non ricuce il divario, ma non fa scappare via i padroni di casa. Nel finale del quarto i veneti toccano anche il +9l, ma ancora una volta i London Lions reagiscono e si va al primo stop su un 30-25 molto spettacolare.

A inizio secondo quarto Venezia riallunga sul +9, ma continua l’elastico, con gli inglesi che accorciano, i veneti che riallungano fino alla doppia cifra dopo tre minuti e mezzo. Non riesce, però, a trovare lo strappo decisivo la Reyer e i London Lions tornano in poco tempo a -4. Il match continua su questa falsa riga, con i padroni di casa che allungano e gli inglesi che accorciano e alla fine un buon parziale dei Lions vale il -2 e si va al riposo lungo sul 51-49.

Un break dei London Lions a inizio ripresa vale prima il pareggio e poi il sorpasso, con un 11-0 che rischia di tagliare le gambe a Venezia. Ma Spissu e compagni non demordono, si riprendono e dopo aver inseguito a lungo trovano il nuovo sorpasso con il canestro di Casarin. Si lotta, così, punto a punto e si va all’ultimo stop in perfetta parità sul 69-69.

Lo strappo che rischia di essere decisivo, però, arriva a inizio ultimo quarto, quando i London Lions trovano un parziale di 8-0, volano via e per Venezia sembra non esserci la forza di ricucire l’ennesimo strappo. Invece i veneti reagiscono, mettono a segno un 5-0 che riapre i giochi. Ma non basta, perché gli inglesi riallungano e questa volta è lo strappo vincente e gli ospiti si impongono 91-95.

Credits: Ciamillo