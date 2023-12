Judo, i tabelloni degli italiani al Grand Slam di Tokyo. Buona chance per Lombardo e Parlati

Il World Tour di judo si appresta a vivere l’ultimo atto della stagione, che andrà in scena da sabato 2 a domenica 3 dicembre sul bellissimo palcoscenico del Metropolitan Gymnasium per il Grand Slam di Tokyo 2023. Insieme a Parigi, parliamo dell’appuntamento più impegnativo e prestigioso presente nel calendario del massimo circuito globale.

Quest’oggi, alla vigilia delle prime competizioni, si è svolta la cerimonia di sorteggio di tutti i tabelloni ed i 17 azzurri iscritti hanno finalmente avuto modo di scoprire il loro possibile percorso verso il Final Block. Cominciamo dal settore femminile, in cui mancano all’appello le stelle del movimento tricolore Assunta Scutto, Odette Giuffrida e Alice Bellandi.

Francesca Milani, n.7 del seeding nei -48 kg, se la vedrà al debutto con la giovane svedese Babulfath per poi incrociare eventualmente agli ottavi con buona probabilità la forte russa Giliazova. Estrazione tutto sommato positiva nei -52 kg per Giulia Carnà, abbinata alla polacca Kaleta con all’orizzonte un possibile ottavo complicato (con la coreana Jang o l’americana Delgado) per raggiungere ai quarti la prima testa di serie ungherese Pupp.

Primo turno subito durissimo nei -57 kg per Thauany David Capanni Dias contro l’oro mondiale 2022 Rafaela Silva, mentre nei 63 kg Flavia Favorini ha pescato la canadese n.1 del seeding Beauchemin-Pinard e la giovanissima Savita Russo un’avversaria non irresistibile (la turkmena Dashkinova) prima di un ottavo da incubo con la nipponica Takaichi. Strada sbarrata agli ottavi da una giapponese (Umeki) anche nei -78 kg per Giorgia Stangherlin, mentre nei pesi massimi Asya Tavano è stata davvero sfortunata (da testa di serie n.8) pescando al primo round la padrona di casa Segawa.

Passando alle categorie maschili, il sorteggio non ha sorriso alla coppia azzurra dei -60 kg: Simone Aversa affronterà il tagiko Quvatov per raggiungere ai sedicesimi il fenomeno giapponese Nagayama, Andrea Carlino dovrà superarsi all’esordio contro il quotato ucraino Khalmatov. Quarti di finale molto difficili da raggiungere anche nei -66 kg per Fabio Basile (ai sedicesimi il francese Bouba, poi il georgiano Margvelashvili) e Matteo Piras (agli ottavi il fenomeno Hifumi Abe). Tutto aperto invece nei -73 kg per il vice-campione iridato in carica Manuel Lombardo, che ha le carte in regola per battere il kazako Shamshayev e farsi strada successivamente fino ad un possibile quarto stellare contro il georgiano Shavdatuashvili.

Tabellone tutto in salita nei -81 kg per Antonio Esposito (primo turno equilibrato con l’azero Tckaev ma ottavi da sfavorito con Nagase) e Bright Maddaloni (in apertura con Karapetyan per sfidare Mollaei). Ambizioni importanti nei -90 kg per Christian Parlati, sesta testa di serie e favorito d’obbligo del suo ottavo prima di un probabile quarto intrigante con l’uzbeko Bobonov, che lo aveva sconfitto nella finale dei Mondiali 2022 a Tashkent. Percorso impegnativo ma non impossibile nei -100 kg per Gennaro Pirelli, vincitore dell’ultima edizione a Tokyo ma al rientro da un infortunio, mentre Daniele Accogli dovrà inventarsi un’impresa clamorosa al primo incontro con uno tra Liparteliani e Ueoka.

